The Bug Butcher: Cooler Action-Shooter ist jetzt gratis

Bereits 2016 ist The Bug Butcher (App Store-Link) auf iPhone und iPad gelandet. Und auch wenn es seit einiger Zeit keine Updates für das Spiel mehr gab, wollen wir es euch noch einmal ans Herz legen. Derzeit wird der Action-Shooter von Noodlecake kostenlos angeboten, günstiger könnt ihr euch die Zeit derzeit wohl nicht vertreiben.

In The Bug Butcher schlüpft ihr in die Rolle von Harry, der ein Forschungslabor mit der Hilfe eines Professors von ziemlich gemeinen und ziemlich vielen Ungeziefern befreien soll. Alles wird in einer tollen Comic-Grafik dargestellt und kommt mit deutschen Übersetzungen.

In den insgesamt 30 Leveln, die jeweils in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden können, ist vor allem eines wichtig: Dauerfeuer. In The Bug Butcher ballert man völlig ungehemmt durch die Gegend – oder besser gesagt immer gerade nach oben. Während man schießt, läuft man mit zwei Pfeiltasten nach links und rechts und versucht die durch die Gegend hüpfenden, fliegenden oder an der Decke krabbelnden Zombie-Insekten kalt zu machen. Zwischendurch gibt es noch fünf größere Boss-Gegner, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht.

Falls ihr nicht mit der durchaus brauchbaren Touch-Steuerung spielen möchtet, bietet The Bug Butcher auch eine Unterstützung für MFi-Controller. Es gibt also keine Ausreden, das Spiel nicht aus dem App Store zu laden. Es sei denn, ihr habt es in den letzten neun Jahren irgendwann mal gekauft. Das lassen wir natürlich als Erklärung gelten.

Damit ihr ungefähr einschätzen könnt, was für ein verrücktes Spiel euch erwartet, findet ihr unter dem Download-Button für den App Store auch noch einen kleinen YouTube-Trailer zum Spiel. Ich habe The Bug Butcher damals sehr gerne gespielt und soweit ich mich recht erinnere, auch alle der fünf Boss-Gegner erfolgreich ausschalten können. Ob euch das auch gelingt?