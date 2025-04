Toniebox Play: Erste Infos rund um den neuen Kinder-Lautsprecher

Noch hat das Düsseldorfer Unternehmen Boxine keine offiziellen Ankündigungen gemacht, aber die Spatzen pfeifen es schon lautstark von den Dächern: In diesem Jahr soll eine neue Toniebox erscheinen. Wir sind für euch auf Spurensuche gegangen und haben bereits einige spannende Dinge rund um den Nachfolger des bekannten Kinder-Lautsprechers (siehe Titelbild) herausgefunden.

Los geht es mit einer Markeneintragung, die bereits im Oktober 2023 erfolgt ist. Die Tonies GmbH, unter anderem auch in Besitz der Marken Tonies oder Clever Tonies, hat mit „Tonieplay“ eine weitere Marke eingetragen. Dieser Name ist nicht nur in Bezug auf Lautsprecher geschützt, sondern umfasst zusätzlich den Punkt „auch zur Verwendung mit interaktiven Spielen“.

Mit dieser Spur bin ich beim amerikanischen Einzelhandelskonzern Walmart auf weitere Informationen gestoßen. Im Online-Shop auf Walmart.com sind einige neue Tonies aufgetaucht, die in direkter Verbindung mit dem Markennamen „Tonieplay“ stehen. Leider sind die Produktseiten bereits wieder offline, über die Bildersuche bei Bing lassen sich aber noch einige Cover finden.

Aufgrund der Unschärfe ist leider nicht sonderlich viel zu erkennen, einige Details lassen sich aus den Covern aber durchaus gewinnen. Oben rechts finden wir den neuen Markennamen „Tonieplay“ zusammen mit dem Hinweis „Game“. Unten rechts ist der potenzielle neue Name der kommenden Lautsprecher-Generation zu erkennen: „Toniebox Play“. Und auch der Packungsinhalt ist zu erahnen, bei „Gabby’s Dollhouse“ erkenne ich bei genauem Hinsehen „1 Tonieplay Disc, 3 Tonieplay Cards and 1 Game Instruction“.

Das sind weitere Gerüchte rund um die kommende Toniebox Play

Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg im Januar soll die neue Toniebox bereits hinter verschlossenen Türen und nach Unterzeichnung von Geheimhaltungsverträgen präsentiert worden sein – das ist so weit nicht weiter ungewöhnlich. Das sorgt allerdings auch dafür, dass die eine oder andere Information durchsickert. Und ein wenig davon ist über zwei oder drei Ecken auch bei mir angelangt.

Die Toniebox Play soll nicht nur ein Abspielgerät für Musik und Hörspiele sein, sondern auch Interaktion ermöglichen. Die neuen Discs, die auf die Toniebox gelegt werden, sollen sich wohl drehen lassen, um Fragen zu beantworten oder Entscheidungen zu treffen. So soll man bei Geschichten, Rätseln oder Lernspielen interaktiv steuern können. Zudem gibt es Karten und Spielpläne, die vor die Toniebox gelegt werden können.

Darüber hinaus dürfte es einige technische Verbesserungen geben, etwa einen USB-C-Anschluss zum Aufladen der Box, Bluetooth-Unterstützung für Kopfhörer oder auch einen integrierten Sleep-Timer. Ebenso gehe ich davon aus, dass alte Toniebox Figuren auch mit dem neuen Lautsprecher kompatibel sein werden.