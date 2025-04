„Bridge Constructor: The Walking Dead“ ist kostenlos erhältlich

Auch in dieser Woche könnt ihr euch im Epic Games Store ein kostenloses Spiel für iPhone und iPad sichern. Über den alternativen App Store gelangt ihr derzeit zum Nulltarif an Bridge Constructor: The Walking Dead, das euch im normale Apple App Store immerhin 1,99 Euro kosten würde. Falls ihr den Epic Games Store noch nicht aktiviert habt, folgt einfach diesen Link – das ist tatsächlich eine Sache von wenigen Minuten.

Bridge Constructor dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. In dieser Spiele-Serie müssen mit dem vorhandenen Material funktionierende Brücken gebaut werden, immer unter Beachtung der geltenden Physik. Genau dieser Brückenbau wird in Bridge Constructor: The Walking Dead mit der postapokalyptische Welt der beliebten Fernsehserie kombiniert.

Neben dem obligatorischen Fahrzeug, das die Brücke überqueren und sicher ins Ziel gelangen muss, folgen bei diesem Ableger zahlreiche Zombies und Untote, die natürlich auch eine Belastung für die Brücke darstellen. Gleichzeitig könnt ihr aber auch Fallen oder andere „tödliche“ Elemente platzieren, um gegen die Horde vorzugehen.

Optisch sieht die Sache übrigens richtig klasse aus, nicht nur dank der zum Teil ziemlich witzigen Animationen. Darüber hinaus gibt es eine kleine Story inklusive deutscher Übersetzung und fünf Kapitel mit insgesamt rund 40 Leveln. Immer wenn neue Objekte und Gegenstände auftauchen, gibt es eine dazu passende Erklärung. Außerdem kann man einen Blick in das Konstruktionshandbuch werfen, in dem generelle Tipps und Tricks gezeigt werden. Immerhin werden die Brücken und Bauwerke mit der Zeit immer anspruchsvoller.

Bridge Constructor: The Walking Dead könnt ihr noch bis zum kommenden Donnerstag kostenlos aus dem Epic Games Store auf euer iPhone und iPad laden. Öffnet einfach den Store und scrollt ein bisschen nach unten, um das Angebot zu entdecken.