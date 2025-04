Bank of America: „Made in the USA“-iPhones mit 90 Prozent höheren Kosten

Die weltweit auferlegten Strafzölle von US-Präsident Trump haben in den vergangenen Tagen für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Unter den Zöllen für China, Indien und Vietnam und deren schnell angekündigten Gegenzöllen würde auch Apple als großer Tech-Hersteller mit Produktionspartnern in Asien leiden.

Analysten der Bank of America (BofA) haben nun eine Rechnung aufgestellt, wie stark sich eine mögliche Verlagerung einer iPhone-Produktion von China in die Vereinigten Staaten auswirken würde. Sollte dies so passieren, könnten die Herstellungskosten um bis zu 90 Prozent steigen, warnen die Analysten der BofA in einem neuen Artikel von Bloomberg.

Das BofA-Analystenteam unter der Leitung von Wamsi Mohan berichtet, eine Verlagerung der iPhone-Produktion in die USA sei technisch möglich, allerdings würden die Produktionskosten für das Apple-Smartphone drastisch steigen und einige logistische Komplikationen verursachen. „Die Kosten für das iPhone können allein aufgrund der höheren Arbeitskosten in den USA um 25 Prozent steigen“, so die Analysten.

Selbst wenn Apple einheimische Arbeiter für die Endmontage fände, würde „ein erheblicher Teil“ der iPhone-Komponenten immer noch in China hergestellt und in die USA importiert werden müssen. Unter der Annahme, dass Apple mit gegenseitigen Zöllen auf diese importierten Komponenten konfrontiert werden würde, könnten demnach die gesamten Herstellungskosten um 90 Prozent oder mehr steigen, schätzten die Analysten bei Bloomberg.

Analyst: „Apple wird die Lieferkette weiter diversifizieren“

Die Analysten stellten die Berechnung an, nachdem US-Präsident Trump zu Beginn dieser Woche geäußert hatte, er würde die Fertigung von Apple in China als „unhaltbar“ betrachten. Er sei der Ansicht, dass iPhones „absolut“ in den Vereinigten Staaten hergestellt werden könnten. Während einer Pressekonferenz erklärte die Sprecherin des White House, Karoline Leavitt, Trump glaube, dass man „die Arbeit, die Arbeitskräfte, die Ressourcen haben, um es zu tun“.

Sollte Apple die eigene iPhone-Produktion in die USA verlagern und dabei rentabel bleiben wollen, müsse der Konzern laut des Analysten Wamsi Mohan auf Zölle auf Komponenten und Baugruppen verzichten, die außerhalb des Landes hergestellt werden. Er glaube jedoch nicht, dass dies geschehen wird.

„Solange nicht klar ist, wie dauerhaft die neuen Zölle sind, erwarten wir nicht, dass Apple die Produktion in die USA verlegt“, so Mohan im Bloomberg-Artikel. Stattdessen gehe er davon aus, dass Apple „die Lieferkette weiter diversifizieren und die Produktion von iPhones in anderen Ländern wie Indien erhöhen wird“. Nach der Ankündigung neuer Strafzölle durch Trump am 2. April dieses Jahres hatte die Apple-Aktie bereits 14 Prozent verloren. Trotz eines erneuten Aufschwungs um 10 Prozent hat die Apple-Aktie im Jahresvergleich rund 23 Prozent verloren.