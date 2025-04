Kennzeichen Wiki: Info- und Sammel-App für Kennzeichen jetzt mit iPad-Support

Es ist nicht mehr so lange hin, bis wieder die Sommerferienzeit beginnt. Auch jetzt schon um den 1. Mai und an den Pfingstfeiertagen sind Straßen und Autobahnen für gewöhnlich stark befahren. Wer dann als Beifahrer oder Beifahrerin während der Autofahrt exotische Kfz-Kennzeichen entdeckt, kann seit Dezember des vergangenen Jahres mit der App Kennzeichen Wiki (App Store-Link) entsprechende Informationen zum entsprechenden deutschen Landkreis einholen.

Erstellt vom deutschen Indie-Entwickler Yannick Lung, lässt sich das Kennzeichen Wiki kostenlos auf das iPhone herunterladen. Die Anwendung benötigt rund 174 MB an freiem Speicherplatz auf dem Smartphone, ebenso wie iOS 17.0 oder neuer, und kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache verwendet werden.

Entwickler Yannick Lung beschreibt das Kennzeichen Wiki als „ultimativen Begleiter“ für deutsche Kfz-Kennzeichen. „Egal ob du Kennzeichen auf der Straße siehst und ihre Herkunft wissen möchtest oder einfach mehr über die verschiedenen Kennzeichen lernen willst – diese App bietet dir alles Wissenswerte auf einen Blick“, lässt der Entwickler im deutschen App Store wissen.

Mit dem Kennzeichen Wiki lässt sich die Herkunft deutscher Kfz-Kennzeichen ganz einfach recherchieren: Sie stellt viele Detailinformationen zu den Kennzeichen bereit – darunter Stadt/Region, Bundesland, Einführungsjahr sowie Wappen der Städte und Bundesländer in 3D – und zeigt diese auch auf einer integrierten Karte. So kann man entweder ganz gezielt nach einem Kennzeichen suchen oder einfach nur stöbern. Die Anwendung enthält darüber hinaus eine Favoriten-Funktion zum Speichern interessanter Kennzeichen sowie eine „Gesehen“-Option zum Markieren entdeckter Kennzeichen. Letzteres ist besonders für Personen mit Sammelleidenschaft interessant. Auch eine Entfernungsmessung und umfassende Filteroptionen stehen zur Verfügung.

Ab sofort mit polnischen und französischen Kennzeichen

Mit den letzten Updates wurde die App zudem um eine Siri- und Shortcut-Unterstützung erweitert, so dass man auch während der Fahrt ganz einfach Kennzeichen identifizieren kann, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Seit Januar dieses Jahres steht auch eine Unterstützung für österreichische und schweizerische Kennzeichen zur Verfügung, und es wurden Schnellzugriff-Aktionen auf dem App-Icon hinzugefügt.

Mit der nun erfolgten Aktualisierung von Kennzeichen Wiki auf Version 2.0, laut Entwickler Yannick Lung „das bisher größte Update“, haben erneut einige Neuerungen Einzug gehalten. Besonders oft gewünscht wurde eine iPad-Version, die nun umgesetzt wurde. Damit man alle Kennzeichen-Entdeckungen immer auf dem gleichen Stand hat, gibt es nun auch einen iCloud-Sync für Favoriten und gesehenen Kennzeichen auf allen Geräten.

Weiterhin wurde eine Anzeige von Regionsgrenzen für jedes Kennzeichen integriert, und ein langes Tippen auf der Karte zeigt ab iOS 18 die zugehörige Region und Kennzeichen. Auch eine Auflistung der Gemeinden innerhalb von Landkreisen sowie möglicher Zeichenkombinationen für deutsche Kennzeichen ist nun in Version 2.0 des Kennzeichen Wikis vorhanden.

Zu den Verbesserungen in v2.0 gehören die Widgets, die nun den Status – Favorit oder gesehen – anzeigen und je nach Status gefiltert werden können. Kennzeichen lassen sich nun auch direkt aus der Suche heraus als gesehen markieren, und die Kennzeichengruppen auf der Karte werden nun nach Land gruppiert. Für ein stabileres App-Erlebnis hat der Entwickler zudem verschiedene Fehlerbehebungen vorgenommen. Laut Yannick Lung bleibt das Kennzeichen Wiki „natürlich weiterhin werbefrei und kostenlos“. Im App Store gibt es für die tolle und informative Anwendung daher auch sehr gute 4,9 von 5 Sternen.