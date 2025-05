„WHAT THE CLASH?“ bringt verrückte Mini-Spiele auf euer iPhone

Vor einigen Jahren hat alles mit WHAT THE GOLF? angefangen und schon damals hatten wir unglaublich viel Freude. Nach WHAT THE CAR? folgt nun das nächste absolut verrückte Spiel auf Apple Arcade: WHAT THE CLASH? (App Store-Link). Die Neuerscheinung setzt erstmals auf ein völlig neues Konzept, das aber ebenso komplett abgedreht ist.

In WHAT THE CLASH? löst ihr nicht einfach nur irgendwelche Level, sondern tretet in 1-gegen-1-Duellen gegen virtuelle Spieler oder im Multiplayer-Modus sogar gegen eure Freunde an. Und natürlich wird nicht einfach nur Tennis gespielt oder ein Autorennen bestritten. Es wird wieder einmal richtig verrückt.

Über 300 verschiedene Mini-Spiele in WHAT THE CLASH?

Aus einem Deck darf man vor jeder Runde eine Modifikatorkarte auswählen, die dann mit der Karte des Gegners kombiniert wird. So spielt ihr dann plötzlich Ventilator-Tennis mit einem Stock oder spielt Tischhockey mit doppelten Bällen. Klar ist: In den kurzweiligen Duellen geht es in WHAT THE CLASH? drunter und drüber.

Laut Angaben der Entwickler enthält WHAT THE CLASH? durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten über 300 verschiedene Spiele. Die notwendigen Bonus-Karten schaltet ihr übrigens im Einzelspieler-Modus frei, in dem ihr euren Charakter auch mit zahlreichen lustigen Outfits ausstatten könnt.

Normalerweise bin ich ja kein großer Fan von Überraschungsboxen und Levelaufstiegen, bei denen oftmals auch In-App-Käufe eine Rolle spielen. Genau das gibt es in WHAT THE CLASH? dank Apple Arcade natürlich nicht. Umso spannender ist es, sich von der nächsten witzigen Idee im Spiel überraschen zu lassen. Abgerundet wird die ganze Geschichte von einer tollen deutschen Lokalisierung und auch eine wirklich einfache Steuerung mit nur einem Finger, die man in wenigen Sekunden verinnerlicht habt.

Das verrückte WHAT THE CLASH? solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr Apple Arcade abonniert habt. Am meisten Spaß macht es natürlich im direkten Duell gegen einen Freund – und das selbst dann, wenn man mal verliert.