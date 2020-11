What the Golf?: Aberwitziges Golfspiel mit 30 neuen Leveln

Dass What the Golf? (App Store-Link) super verrückt ist, haben wir euch schon mitgeteilt. Das Golf-Spiel ist nur bei Apple Arcade verfügbar und bietet ab sofort noch mehr Inhalte. Version 1.10 ist da und beinhaltet das Winter-Update mit 30 neuen Leveln. Um es mit den Worten der Entwickler zu sagen:

Normale Golfer würden sagen: Im Schnee spielt man nicht Golf. Aber hör nicht auf sie. Denn wir sagen: Die Schneeshow geht weiter! Auf der Suche nach ein wenig albernem Spaß, um dir die dunklen, düsteren Wintertage zu erhellen? Dann bist du hier schneerichtig! Wir haben genau das Richtige für dich. Dieses Winter-Update bringt auch das kälteste Herz zum Schmelzen.

Falls ihr Apple Arcade abonniert habt, solltet ihr euch das verrückte What the Golf? auf jeden Fall ansehen. Werft abschließend einen Blick in den Trailer.