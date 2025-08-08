Apple Arcade: Insgesamt vier neue exklusive Spiele ab sofort verfügbar

In jeder Woche stellt Apple neue Spiele unterschiedlichster Genres im hauseigenen Spiele-Abodienst Apple Arcade vor. So auch jetzt geschehen mit vier exklusiven Titeln, die wie immer werbefrei und ohne zusätzliche In-App-Käufe gespielt werden können.

Spieler und Spielerinnen können ab heute in die Welt von Play-Doh World eintauchen, in der sie einzigartige und zum Leben erweckte Play-Doh-Figuren basteln. Worms Across Worlds ist eine spannende Ergänzung der langjährigen beliebten Kultreihe Worms. Let’s Go Mightycat! ist ein skurriles 3D-Puzzlespiel, und Everybody Shogi ein lebhaftes Strategiespiel, das auf dem traditionellen japanischen Brettspiel basiert.

Play-Doh World von Scary Beasties

Play-Doh bringt mit Play-Doh World (App Store-Link) eine kunterbunte Welt in den digitalen Raum und ermöglicht es, eigene Charaktere zu gestalten und ihnen Leben einzuhauchen. Von der Erfindung wilder Zootiere bis zum Stylen ausgefallener Frisuren im Salon – jedes Detail des farbenfrohen Universums reagiert auf die kreativen Ideen der Spieler und Spielerinnen. Mit Dutzenden interaktiven Bereichen, sammelbaren Play-Doh-Sonderfiguren und regelmäßigen Content-Updates bietet Play-Doh World kreative Aktivitäten und fantasievolles Spielen ohne Grenzen – und das alles in einer sicheren, werbefreien Umgebung.

Worms Across Worlds von Team17 und Behaviour Interactive

Worms Across Worlds (App Store-Link) ist die nächste Evolutionsstufe der bekannten und preisgekrönten Spiele-Serie. Als Professor Worminkles Experimente die Realität bedrohen, finden sich die beliebten wirbellosen Krieger in fünf völlig unterschiedlichen Dimensionen wieder. In diesem strategischen rundenbasierten Actionspiel jagt man den verrückten Wissenschaftler durch verschiedene Welten. Ob im Alleingang oder in epischen vier Team-Multiplayer-Schlachten – jede Herausforderung und jede Dimension bringt die Spieler und Spielerinnen dem Ziel näher, den Professor auf seinem Pfad der Zerstörung zu stoppen.

Let’s Go Mightycat! von PONOS Corporation

Über Let’s Go Mightycat! (App Store-Link) haben wir bereits gestern in einem eigenen Artikel berichtet: Eine ganz normale Katze wird zu einem galaktischen Helden, als ein allmächtiges Wesen sie in den liebenswertesten Eroberer des Universums verwandelt. In diesem Spin-off des erfolgreichen Tower-Defense-Spiels The Battle Cats kann man seine heldenhafte Katze mit stylischen Umhängen individuell gestalten, interstellare Freunde und Freundinnen retten und Mightycat durch farbenfrohe intergalaktische Level steuern. Mit einer Vielzahl herausfordernder Rätsellevel bringt jeder Fingertipp die Spieler und Spielerinnen dem ultimativen Ziel näher: Alle Planeten des Universums unter die niedliche, aber mächtige Pfote des Katzenimperiums zu bringen.

Everybody Shogi von AltPlus Inc.

Everybody Shogi (App Store-Link) ist eine wunderschön neu interpretierte Version des traditionellen japanischen Strategiebrettspiels. Mit farbenfrohen Grafiken, intuitiver Steuerung und fesselnden Rätsel-Levels bietet das Spiel eine unterhaltsame und dennoch strategische Einführung in das Shogi-Spiel. Spieler und Spielerinnen können sich täglich neuen Herausforderungen stellen, Figurenentwürfe freischalten und individuelle Decks zusammenstellen. Mit Echtzeit-Matches gegen Gegner aus aller Welt und nahtlosem Crossplay zwischen verschiedenen Geräten lädt Everybody Shogi alle dazu ein, die Tiefe des Shogi-Spiels in einer farbenfrohen und freundlichen Welt mit rasantem Gameplay zu entdecken.

Bei Apple Arcade gibt es aktuell mehr als 200 Spiele zusammen mit exklusiven Events. Um den Abodienst verwenden zu können, ist ein monatliches Abonnement zum Preis von 6,99 Euro erforderlich, zuvor kann der Dienst einen Monat lang kostenlos getestet werden. Wer ein neues iPhone, iPad, Apple TV oder Mac-Modell kauft, erhält Apple Arcade zudem drei Monate lang kostenlos.