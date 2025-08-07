Let’s Go Mightycat!: Neues 3D-Puzzle landet bei Apple Arcade

In der Vergangenheit gab es bereits ein Tower Defense-Game mit dem Titel „The Battle Cats“, in dem wenig überraschend Katzen die Hauptrolle spielen. Eine davon bekommt nun ein eigenes Spin-Off in einem gerade frisch bei Apple Arcade erschienenem Spiel: Let’s Go Mightycat!.

Die maunzende Hauptdarstellerin des Spiels ist laut Angaben des Entwicklerteams von Ponos Corporation „eine ganz gewöhnliche Katze, die sich so durchs Leben schnorrt“. Sie wird zum Superhelden und „in eine Mission verwickelt, die gesamte Galaxis im Namen des drolligen Superkatzengottes zu erobern“.

Let’s Go Mightycat! (App Store-Link) kann, wie bei vielen anderen Apple Arcade-Spielen auch, auf gleich mehrere Apple-Plattformen geladen werden: Die Neuerscheinung unterstützt nicht nur das iPhone und iPad, sondern auch den Mac, das Apple TV und das Apple Vision Pro-Headset. Für den Download braucht es neben iOS/iPadOS/tvOS 13.0, macOS 11.0 oder visionOS 1.0 oder neuer auch rund 487 MB an freiem Speicherplatz auf dem jeweiligen Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung sowie eine Unterstützung für kompatible Game-Controller ist vorhanden.

Die Neuerscheinung bei Apple Arcade klassifiziert sich am ehesten als schneller, aber entspannter 3D-Puzzlespaß, bei dem es darum geht, mit einer angriffslustigen Katze möglichst viele aufgestellte Blöcke zu zerstören. Das Handling ist dabei simpel: Mit nur einem Fingertipp wählt man die weiße und mit Superhelden-Cape ausgestattete Machtkatze aus und schleudert sie in die ausgewählte Richtung.

Münzen können gegen Deko-Gegenstände eingetauscht werden

In jedem Level gilt es, ein bestimmtes Ziel an zu zerstörenden Blöcken zu verfolgen und dieses zu erledigen. Schafft man es nicht und verliert bei den Versuchen alle Katzenleben, ist das Spiel beendet. Im Spielverlauf trifft man auch auf unterschiedlichste Arten von Blöcken, die verschieden auf den Aufprall der Katze reagieren, sowie schwer zu besiegende Gegner wie Hunde, die gegen Machtkatzes Kräfte nahezu immun sind.

Bei erfolgreicher Beendigung des Levels erhält man eine entsprechende Sterne-Bewertung sowie Münzen, die man in einem Spiele-eigenen Shop gegen lustige Capes und Dekogegenstände für ein Katzenzimmer eintauschen kann. Für weitere Motivation kann man nach und nach auch Machtkatzes Freunde retten und diese mit auf weitere Abenteuer nehmen, sowie Herausforderungen bei Apples Game Center einheimsen. Wie immer bei Apple Arcade-Spielen verzichtet auch dieser neue Titel auf In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements.