Absurdes Renn-Abenteuer auf Apple Arcade: What The Car?

What The Golf? gehörte zu den ersten Spielen auf Apple Arcade und hat mich amüsiert, fasziniert und begeistert. Das aus Dänemark stammende Entwicklerteam hat jetzt sein nächstes Spiel veröffentlicht – und es ist wieder ein Teil von Apple Arcade. What The Car? (App Store-Link) ist wohl das absurdeste Renn-Abenteuer, das ihr jemals auf iPhone, iPad, Mac oder Apple TV gespielt habt.

Im Mittelpunkt von What The Car? steht ein Auto mit Beinen. Alleine das klingt schon verrückt genug, aber in den weit mehr als Hundert Leveln hat die Neuerscheinung natürlich noch die eine oder andere Überraschung auf Lager. Nicht verzichten muss man trotz der vielen Wortspiele und Gags auf eine gelungene deutsche Lokalisierung sowie einen einfache Einstieg ins Spiel, so dass selbst Gelegenheitsspielerinnen und -spieler auf ihre Kosten kommen.

What The Car? kann von jedem gespielt werden

Dafür sorgt auch die einfache Steuerung. What The Car? wird im Querformat mit beiden Daumen gespielt. Mit dem linken Daumen steuert man ein virtuelles Lenkrad nach links und rechts, mit dem rechten Daumen drückt man auf einen Aktionsbutton. Und was genau der macht, das weiß man beim Start nie so genau.

Hupen, springen, mit Jetpacks fliegen, auf hohe Gebäude klettern, Pakete ausliefern und so ziemlich alles, was man in einem normalen Rennspiel nicht tun kann – all das ist in What The Car? vollkommen normal. Und genau diese absurden Überraschungen sorgen dafür, dass man dieses „Noch-ein-Level“-Gefühl bekommt.

Alleine die Tatsache, dass die Level-Auswahl kein langweiliges Menü ist, durch das man sich mit zu vielen Klicks wurschteln muss, ist beeindruckend. Der Weg zum nächsten Level wird fahrend mit dem Auto zurückgelegt. Bereits hier bekommt man mehr Spielspaß geboten, als in so manch anderem Titel aus dem App Store.

Und auch ein paar Rätsel sind mit dabei

Und dann wäre da ja noch die kleine Geschichte, die rund um das Spiel erzählt wird. In What The Car? geht es nicht nur darum, schnellstmöglich das Ziel zu erreichen. Man kann zahlreiche Inseln erkunden, neue Freunde finden, Schätze entdecken und kleine Rätsel lösen. Dabei lohnt sich vor allem ein Blick hinter Wasserfälle.

Und wenn euch die irren Level noch nicht reichen, dann könnt ihr auch selbst kreativ werden. In What The Car? gibt es einen Level-Editor, in dem ihr euch nach Lust und Laune austoben und Herausforderungen für eure Freunde erstellen könnt.