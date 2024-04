Twelve South ButterFly im Test: Das weltweit kleinste 2-in-1 MagSafe Ladegerät

Ende letzen Jahres hat Twelve South das weltweit kleinste 2-in-1 MagSafe Ladegerät „ButterFly“ enthüllt. Die Verfügbarkeit des kleinen Ladegeräts ist aber erst jetzt gegeben und was ihr für 149,95 Euro bekommt, haben wir im Rahmen dieses Testberichtes für euch herausgefunden.

Das Twelve South ButterFly ist ein sehr hochwertiges und kompaktes Ladegerät, das ein iPhone mit MagSafe und 15 Watt sowie die Apple Watch mit 5 Watt aufladen kann. Optional könnt ihr auch die AirPods auf das Ladegerät legen. Das kreisrunde Dual-Ladgerät ist 6 Zentimeter im Durchmesser und 2,6 Zentimeter hoch. Mit einem Gewicht von 119 Gramm ist es zudem schön leicht und eignet sich bestens als Ladegerät für unterwegs.

Mit MagSafe- und „Made for Apple Watch“-Zertifizierung von Apple

Optisch ist das Twelve South ButterFly Ladegerät wirklich sehr edel und als Material kommt hochwertiges Aluminium zum Einsatz. Aufgeklappt könnt ihr auf einer Seite ein iPhone mit 15 Watt MagSafe schnell aufladen, während auf der anderen Seite die Apple Watch ebenfalls im Schnelllademodus mit Storm versorgt wird. Das iPhone legt man flach auf das Ladegerät, wohingegen man die Apple Watch auch aufstellen kann, da sich der Ladepuck nach oben klappen lässt.

Im Lieferumfang ist außerdem ein 30 Watt Netzteil mit verschiedenen Steckern dabei, demnach könnt ihr das Ladegerät auch auf Reisen im Ausland einsetzen. Neben einem deutschen Stecker gibt es auch Adapter für US, UK und AU. Ein 100 Zentimeter langes USB-C Kabel liegt ebenfalls mit dabei und alles könnt ihr in einem sehr einfachen Beutel unterbringen. Hier hätte ich mir ein hochwertiges und passgenaues Etui gewünscht.

Twelve South ButterFly lädt iPhone und Apple Watch

Ihr könnt auch nur das iPhone oder nur die Apple Watch aufladen. Dazu klappt man das Ladegerät verkehrt herum zusammen und kann so nur das iPhone oder nur die Apple Watch mit Storm versorgen. Wenn ihr das Ladegerät direkt an das iPhone heftet, könnt ihr es so auch im Querformat aufstellen und Streaminginhalte konsumieren.

Qi2 beherrscht das Twelve South ButterFly Ladegerät nicht, allerdings werden Apple-Geräte besonders schnell mit MagSafe aufgeladen. Optisch ist das Ladegerät sehr edel anzusehen, funktional ist es ohnehin. Die kompakte Form ist wirklich genial, die Verarbeitung gut und die Einsatzmöglichkeiten vielfältig. Der Reisebeutel ist mir hingegen zu einfach gestaltet. Letztendlich gibt es ein tolles und das weltweit kleinste Dual-Ladegerät für iPhone und Apple Watch, das allerdings seinen Preis hat. Twelve South ist bekannt für Premium-Produkte und Premium-Preise und verlangt für das ButterFly-Ladegerät 149,95 Euro.

Wir stellen euch gerne einfache und günstige, aber auch hochwertige und teure Ladegeräte vor. Entscheiden müsst ihr am Ende selbst.