Eigentlich könnte ich den Test zum Roborock Qrevo S kürzen und sagen: Es handelt sich um eine verbesserte Variante des Roborock Qrevo mit leicht angepassten Spezifikationen. Damit ihr aber umfassend informiert seid, gebe ich euch alle Details mit auf den Weg.

Pro hohe Saugkraft

Heißlufttrocknung

Roborock-App

Saug- und Wischergebnis Kontra keine heiße Moppwäsche

ohne weitere Extras Roborock Qrevo S Amazon Logo Bei MediaMarkt kaufen

Bei der Qreveo-Reihe von Roborock verliert man langsam aber sicher den Überblick: Roborock Qrevo, Roborock Qrevo S, Roborock Qrevo Pro, Roborock Qrevo MaxV und Roborock Qrevo Master zählen zu den aktuellen Modellen. Die Reihenfolge ist bewusst von Basis-Modell zu Top-Modell gewählt und demnach sortiert sich der Roborock Qrevo S ebenfalls als Basis-Modell ein.

Die Unterschiede im Überblick: Roborock Qrevo S vs Roborock Qrevo

7000 Pascal Saugleistung vs 5.500 Pascal Saugleistung

10 Millimeter Mopp anheben vs 7 Millimeter Mopp anheben

330 Milliliter große Staubbox vs 350 Milliliter große Staubbox

5 Liter Frischwassertank vs 4 Liter Frischwassertank

4,2 Liter Abwassertank vs 3,5 Liter Abwassertank

63 dB Lautstärke vs 67 dB Lautstärke

Roborock Qrevo S navigiert per Laser

Die Navigation bei Roborock ist schon immer erstklassig und auch der Roborock Qrevo S findet sich im Raum sofort zurecht. Mit seinem Laserturm scannt der Roboter die Umgebung und erstellt in der App eine Karte, wobei weitere Sensoren auf der Front Hindernisse erkennen können. In der Praxis ist die Navigation gut, aber nicht so gut wie bei den High-End-Modellen mit Kamera.

Im Test hat der Roborock Qrevo S ein aufgerolltes Kabel nicht erkannt und mitgeschleift, während eine Getränkedose zuverlässig umfahren wurde.

Mehr Saugkraft besonders für gut Teppiche

Wer sich für den Roborock Qrevo S entscheidet, entscheidet sich auch für eine höhere Saugkraft. Die 7.000 Pascal sind ein richtig guter Wert, wobei andere Geräteklassen schon mit bis zu 12.000 Pascal saugen. Für losen Schmutz und Krümel auf Hartböden ist das definitiv zu viel und hier reicht auch die Hälfte aus, um für ein ordentliches Ergebnis zu sorgen.

Auf Teppichen sieht die Geschichte schon anders aus. Hier macht sich die erhöhte Saugkraft positiv bemerkbar, da Teppiche so noch einmal gründlicher gereinigt werden. Mit Sensoren erkennt der Roborock Qrevo S automatisch, dass er sich auf einem Teppich befindet und schaltet von alleine auf die höchste Saugstufe um. Gleichzeitig hebt der Saug- und Wischroboter die Wischpads an, damit der Teppich nicht nass wird. Beim Qrevo S können die Wischmopps um 10 Millimeter angehoben werden, während der Vorgänger die Pads nur 7 Millimeter anheben konnte.

Die Wischleistung ist mit gut zu bewerten und auch hier gilt: Leichte Verschmutzungen, Staub und Krümel sind beim ersten Mal entfernt, während hartnäckige Verschmutzungen auch mal manuelle Hilfe benötigen.

Roborock Qrevo S reinigt sich in der Basisstation selbst

Bei der Qrevo-Reihe finde ich das Selbstreinigungssystem sogar besser als beim aktuellen High-End-Modell Roborock S8 MaxV Ultra. Da man das ganze Modul aus der Station nehmen kann, ist eine manuelle Reinigung deutlich einfacher. Damit der Dreck in den Wischpdas nicht weiter verteilt wird, reinigt die Station diese und macht sie für den nächsten Einsatz bereit. Allerdings gibt es hier nur eine Moppreingung mit Wasser in Zimmertemperatur und nicht mit heißem Wasser. Dahingegen erfolgt die Trocknung mit heißer Luft, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden.

Die größeren Wassertanks sind zu begrüßen, denn dadurch wird das manuelle Eingreifen erneut verzögert. Die Station ist dadurch um 4 Zentimeter höher als beim Vorgänger und misst exakt 56,1 Zentimeter in der Höhe.

Roborock-App ist weiterhin benutzerfreundlich

Die Steuerung und alle Einstellungen könnt ihr in der Roborock-App vornehmen, die ich weiterhin als sehr benutzerfreundlich einstufe. Alles ist gut erklärt und natürlich sind alle Beschriftungen auf Deutsch verfügbar. Innerhalb der App könnt ihr die Karte einsehen, NoGo-Zonen bestimmen, Räume benennen, zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, mehrere Karten verwalten, die Saug- und Wischstufe einstellen, den Wasserdurchfluss bestimmen, den Teppich-Boost aktivieren, die Einstellungen der Basisstation anpassen und vieles mehr.

Ich finde die Roborock-App durchdacht, gut strukturiert, selbsterklärend und ansehnlich. Hier gibt es einen großem Daumen nach oben.

Der Roborock Qrevo S ist ein gutes Basis-Modell

Mit 799 Euro ist der neue Roborock Qrevo S kein Schnäppchen, dennoch spart man im Vergleich zu den aktuellen Top-Modellen gute 700 Euro. Dafür muss man auch Abstriche in Kauf nehmen, denn beim Qrevo S gibt es keine ausfahrbaren Wischmopps, keine heiße Reinigung, keine intelligente Schmutzerkennung, keine ausfahrbare Seitenbürste und keinen integrierten Sprachassistenten.

MediaMarkt verkauft den Qrevo S sogar günstiger und ihr müsst nur 649 Euro bezahlen, wobei ihr im eBay-Shop von MediaMarkt mit dem Gutschein FUNTECH nur 599 Euro bezahlt! Das sind mal 200 Euro Rabatt zum Original- und Amazon-Preis (nur bis 17.7.24)!

