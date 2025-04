15 neue Level für unseren Puzzle-Tipp Art of Fauna

Auch wenn mit dem neuen Prince of Persia am vergangenen Montag ein echter Hit für iPhone und iPad erschienen ist, ist mein bisheriger Favorit des Jahres weiterhin Art of Fauna (App Store-Link). Immerhin kann ich das Puzzle-Spiel ohne Probleme auch meinem sechsjährigen Sohn in die Hände drücken – am liebsten rätseln wir allerdings zusammen.

Der Entwickler Klemens Strasser aus Österreich liefert mit einem weiteren Update erstmals neue Level. Im neuen Set „Spuren der Vergangenheit“ findet ihr 10 neue Puzzle mit ausgestorbenen Tieren. Neben den Bildern der Tiere gibt es natürlich auch wieder kleine Erklärungen, in denen man wissenswerte Infos über die Tiere erfährt und so auch noch etwas lernt. Das Puzzle-Set mit den zehn Tieren ist kostenlos verfügbar, wenn ihr die Vollversion von Art of Fauna freigeschaltet habt.

Darüber hinaus sind in Art of Fauna passen zum Osterfest fünf Easter Eggs zu finden. Die Ostereier haben sich in der App versteckt (am besten Mal die Einstellungen durchforsten) und liefern euch weitere fünf neue Puzzles. Kann man definitiv mal mitnehmen.

So wird Art of Fauna gespielt

Art of Fauna ist ein Puzzlespiel, das auf echter Tierkunst aus dem 18. und 19. Jahrhundert basiert. In jeden Level wird ein Bild des Tiers in mehrere Stücke aufgeteilt und ihr müsst den ganzen Spaß sortieren. Sobald zwei Teile passend kombiniert werden, quittiert das Spiel das mit einem akustischen und haptischen Feedback. Die Teile sind dann fest miteinander verbunden und können nicht mehr getrennt werden. Der Schwierigkeitsgrad kann mittlerweile auch frei angepasst werden und ist auf Wunsch ziemlich herausfordernd.

Nach Abschluss des Levels kann man das Tier noch mal in voller Pracht anschauen und auch die Beschreibung in aller Ruhe lesen. So vermittelt Art of Fauna neben viel Spaß auch noch eine kleine Portion Wissen über Tiere, mit denen man sonst vielleicht nicht tagtäglich zu tun hat. Hier wünsche ich mir weiterhin eine Vorlese-Funktion, die vor allem für Kinder eine tolle Sache wäre, um auch ohne lesende Eltern mehr über die Tiere zu erfahren.

Preislich ist Art of Fauna fair gestaltet. 10 Level können kostenlos angespielt werden, weitere 110 könnt ihr danach für 7,99 Euro freischalten. Alternativ können einzelne Welten mit jeweils 20 Leveln für 2,99 Euro freigeschaltet werden.