EcoFlow Wave 3 und Glacier Classic starten in den USA

Erst in der vergangenen Woche hat EcoFlow seine neue Balkonkraftwerk-Serie vorgestellt, die vor allem für den deutschen und europäischem Markt gedacht ist. Aber auch in den USA ist das asiatische Unternehmen nicht untätig, dort hat man ebenfalls zwei neue Produkte vorgestellt. Es gibt Updates für die mobile Klimaanlage EcoFlow Wave und eine abgespeckte Variante des Camping-Kühlschranks EcoFlow Glacier.

Eine Frage dürfte euch sicherlich besonders interessieren: Wann starten die neue EcoFlow Wave 3 und der neue EcoFlow Glacier Classic in Deutschland? Nach Auskunft von EcoFlow ist noch kein Termin für den Marktstart in Europa gefunden. Das ist schon ein wenig verwunderlich, immerhin geht es langsam aber sicher in Richtung Sommer und genau dort sind beide Geräte ja hauptsächlich im Einsatz. Eine Vorstellung auf der IFA im September wäre in Sachen Jahreszeit schon viel zu spät.

Die wichtigsten Details zur EcoFlow Wave 3

In die Wave 3 sind mehr als zwei Jahre Nutzerfeedback eingeflossen, um Verbesserungen bei der Kühl- und Heizleistung, den intelligenten Steuerungsfunktionen, der Energieeffizienz und der Wasserableitung zu erzielen. In Räumen mit einer Fläche von 11 bis 17 Quadratmetern kann Wave 3 mit seiner Kühlleistung von 1800 Watt die Temperatur in nur 15 Minuten um knapp 10 Grad Celsius senken. Mit seiner Heizleistung von 2000 W kann die Temperatur um gut 10 Grad Celsius erhöht werden.

Auf dem Papier waren es bisher 5.100 BTU Kühl- und 6.100 BTU Heizleistung, nun schafft man bis zu 6.100 BTU Kühl- und 6.800 BTU Heizleistung. Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger sind die jetzt isolierten Schläuche für das Ansaugen und Abführen von Luft.

Das kann der neue EcoFlow Glacier Classic

Während man die Leistung bei der Klimaanlage gesteigert hat, reduziert man den Funktionsumfang beim Kühlschrank. Der neue Glacier Classic verzichtet auf das Eiswürfel-Fach des teureren Modells. Dafür konnte man die Größe des Geräts reduzieren und bietet jetzt drei verschiedene Varianten mit einem Fassungsvermögen von 35, 45 oder 55 Litern an. Zudem ist die Batterie jetzt direkt integriert und muss nicht separat gekauft werden.

Er verfügt über eine herausnehmbare Zwei-Zonen-Trennwand, die es ermöglicht, zwischen einer Kühl-Gefrier-Kombination und einem einzigen offenen Fach für größere Gegenstände zu wechseln. Die Trennwand lässt sich bei Nichtgebrauch in der Tür verstauen und dient gleichzeitig als Schneidebrett. Der zweifach zu öffnende Deckel ermöglicht einen einfachen Zugang.