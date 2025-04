EcoFlow Stream Serie: Smarte Akkus mit oder ohne Balkonkraftwerk

Die ersten Informationen sind in den letzten Wochen ja bereits durchgesickert, nun hat EcoFlow seine neue Stream Serie vorgestellt. Diese besteht aus insgesamt vier verschiedenen Speichern, die sich mit oder ohne Balkonkraftwerk oder auch mit einer bestehenden Solaranlage nutzen lassen. Wir stellen euch die wichtigsten Eigenschaften des Systems in diesem Artikel vor.

Die neue EcoFlow Stream Serie in einem Absatz

Die neue EcoFlow Stream Serie startet zunächst mit drei jeweils 1,92 Kilowattstunden fassenden Plug-In-Akkus. Stream Ultra und Stream Pro verfügen über Solar-Eingänge und können direkt mit Solar-Modulen verbunden werden, um Energie zu tanken. Über einen Mikro-Wechselrichter können bis zu 800 Watt ins Hausnetz abgegeben werden. Der EcoFlow Stream AC Pro verzichtet auf Solar-Eingänge und dient als einfacher Speicher im Haus. Alle Modelle verfügen über zwei zusätzliche AC-Steckdosen, um elektrische Verbraucher direkt anschließen zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt wird EcoFlow die Stream Ultra X auf den Markt bringen, die über eine Kapazität von 3,84 Kilowattstunden verfügt. Mehr Infos könnt ihr auch auf der Webseite von EcoFlow nachlesen.

EcoFlow Stream Pro und Ultra mit Solar-Modulen koppeln

Die witterungsbeständigen und mit einer Heizung ausgestatteten All-in-One-Geräte EcoFlow Stream Pro und Ultra können direkt per MC4-Kabel mit Solar-Modulen verbunden werden. Stream Ultra bietet vier MPP-Tracker mit einer Leistung von jeweils 500 Watt, bei der Stream Pro stehen drei Eingänge zur Verfügung. Zudem können beide Akkus um den externen Stream Mikro-Wechselrichter ergänzt werden, um die Eingangsleistung auf 800 Watt zu erhöhen. Die Ausgangsleistung beträgt maximal 800 Watt und kann beispielsweise über einen Smart Meter individuell an den Hausverbrauch angepasst werden.

Um die Speicherkapazität auf der DC-Seite zu erhöhen, können zwei EcoFlow Stream Pro oder Ultra direkt miteinander gekoppelt werden. Die so zur Verfügung stehenden 3,84 Kilowattstunden können über einen anderen Weg weiter ausgebaut werden. Mit zwei Akkus ist auch die Verbindung mit der doppelten Anzahl von Solar-Modulen möglich, wobei es in Deutschland bei Balkonkraftwerken ja offiziell eine Begrenzung auf 2.000 Watt Modulleistung gibt.

EcoFlow Stream AC Pro als zusätzlicher AC-Speicher

Und genau hier kommt der EcoFlow Stream AC Pro ins Spiel, der übrigens auch ohne ein Balkonkraftwerk von EcoFlow genutzt werden kann, etwa mit einer „alten“ PV-Anlage ohne Speicher. Es handelt sich um einen optisch nahezu identischen Akku, der allerdings ohne Solar-Eingänge kommt und stattdessen einfach nur an einer Steckdose im Haus angeschlossen wird.

Sobald der Smart Meter erkennt, dass überschüssige Energie in das öffentliche Netz eingespeist wird, kann der EcoFlow Stream AC Pro über die Steckdose aufgeladen werden. So können weitere 1,92 Kilowattstunden Energie gespeichert werden, auch hier lässt sich ein zweiter Akku zur Verdoppelung der Kapazität verbinden.

Richtig spannend wird es aber dank der AC-Ausgänge an der EcoFlow Stream AC Pro (oder Pro bzw. Ultra). Ein einzelner Akku kann so an ein angeschlossenes Gerät bis zu 1.200 Watt gespeicherter Energie liefern, bei zwei verbundenen Akkus steigt die Ausgangsleistung direkt aus dem Akku auf 2.300 Watt. Sollte ein Gerät mehr Energie benötigen oder die Akkus leer sein, wird automatisch Strom aus der AC-Steckdose (mit-)genutzt.

Die Idee ist natürlich richtig cool, denn so wird die eigentliche Begrenzung auf eine Ausgangsleistung von maximal 800 Watt für ausgewählte Geräte umgangen. Darüber hinaus kann der EcoFlow Stream AC Pro aber auch Energie zurück ins Hausnetz einspeisen, um dort Bedarf zu decken – hier ist die Leistung der gesamten Stream-Installation aber wieder auf 800 Watt begrenzt.

Was ist mit Delta-Powerstations und Wandlungsverlusten?

Zum Start wird die neue EcoFlow Stream Serie nicht mit den bekannten EcoFlow Delta Powerstations kompatibel sein. Zwar wird man überschüssigen Strom in einer Powerstation speichern können, einen Weg zurück ins Hausnetz gibt es von dort aber nicht.

Eine andere Frage, die ihr euch möglicherweise stellt, ist die Effizienz des Systems, vor allem von den Speicher-Modulen, die einfach nur im Haus an einer Steckdose stecken und die Energie von AC in DC und dann wieder von DC in AC umwandeln. Der Hersteller hat mir gegenüber 3 bis 4 Prozent Verlust pro Umwandlung gesprochen. Auf dem Weg in den Steckdosen-Speicher und zurück ins Hausnetz gehen also rund 6 bis 8 Prozent verloren. Allerdings handelt es sich dabei ja prinzipiell um Energie, die man ansonsten in das öffentliche Netz eingespeist und damit verschenkt hätte.

Die Preise und Verfügbarkeit der neuen Stream Serie

EcoFlow Stream Pro: 999 Euro

EcoFlow Stream Ultra: 1.099 Euro

EcoFlow Stream AC Pro: 799 Euro

EcoFlow Stream Ultra X: Noch kein Datum und Preis bekannt

Vom 15. April bis zum 31. Mai wird der Stream Ultra zu einem Sonderpreis von 999 Euro (ohne Mehrwertsteuer) angeboten. Ab dem 15. Mai wird die Stream Serie vom Vorverkauf in die reguläre Verfügbarkeit übergehen.

Wie sich die neue EcoFlow Stream Serie in der Praxis schlägt, das werden wir hoffentlich in Kürze für euch herausfinden. Eine Stream Ultra und AC Pro haben sich bereits auf den Weg zu uns gemacht.

EcoFlow Stream Serie ab 799 EUR jetzt bestellen