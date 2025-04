Die Highlights der Woche: Wenn teurer nicht gleich besser ist

Es ist ja aktuell die beste Zeit, um seinen Garten wieder richtig in Schuss zu bekommen. Mein Nachbar ist in jeder freien Minute auf seinem Acker zugange, der nach der anstehenden Lieferung seines Rollrasens hoffentlich wieder wie ein Golfplatz aussieht. Und mein Kollege Freddy hat erst kürzlich seinen ersten Mähroboter in Betrieb genommen.

Ich greife für Testberichte immer auf das Anwesen meines Vaters zurück, denn in meinem kleinen Reihenhaus-Garten haben die Mähroboter einfach zu wenig Auslauf. Ich wünsche mir ja weiterhin einen günstigen Mini-Roboter in der Größe eines Saugroboters, den ich über meine nicht einmal 50 Quadratmeter fahren lassen kann. Ein paar Eier haben meine Kinder dort aber immerhin finden können.

Am anderen Ende der Preisskala war ich am Wochenende bei meinem Vater unterwegs – und wurde zumindest bei der Einrichtung bitterlich enttäuscht. Der Dreame A2 hat es trotz einer automatischen Funktion nicht geschafft, den Garten meines Vaters eigenständig zu kartieren. Das hat der Eufy E15, der mal eben 1.000 Euro weniger kostet, vor ein paar Wochen sensationell gut hinbekommen.

Mal sehen, wie sich der Dreame in den anderen Disziplinen schlägt. Zumindest in Sachen Kantenmähen soll das neue Top-Modell von Dreame der günstigeren Konkurrenz überlegen sein – und wenn man später viel mehr Zeit spart, weil man nicht mehr manuell nacharbeiten muss, dann verzeiht man vielleicht auch ein etwas längeres Setup.

Neues auf dem Hueblog

Wo wir gerade beim Thema Garten sind, empfehle ich euch an diesem Wochenende einen kleinen Blick auf den neuesten Ratgeber im Hueblog – vor allem, wenn ihr smarte Beleuchtung von Philips Hue im Außenbereich nutzt. Trotz des hohen Preises sind Produkte wie Hue Lily oder Hue Calla an einer Stelle nämlich ziemlich empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen…

Alle Top-Themen der Woche im Überblick