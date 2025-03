Maidesite T2 Pro Max im Praxistest: Höhenverstellbarer Schreibtisch mit besonders hoher Traglast

Im modernen Büro darf ein höhenverstellbarer Schreibtisch nicht fehlen. Ich selbst sitze ohnehin zu lange am Schreibtisch und da ist die Stehposition bei der täglichen Arbeit eine willkommene Abwechslung. Für mein Home-Office habe ich mir einen zweiten Schreitisch ausgesucht und habe die Chance genutzt, um euch den neuen Maidesite T2 Pro Max im Rahmen eines Erfahrungsberichtes näher zu bringen.

Maidesite T2 Pro Max 599,99 EUR ab 399,99 EUR jetzt kaufen

Schon Ende 2023 hat Mel das Modell Maidesite T2 Pro Plus ausprobiert. Mit dem Maidesite T2 Pro Max ist ein neues Tischgestell gestartet, das einige Verbesserungen im Gepäck hat. Unter anderem hat Maidesite den Aufbau optimiert, der jetzt deutlich schneller möglich ist.

Einfache und schnelle Montage

Die Tischplatte, die man optional zum Gestell bestellen kann, habe ich im gelieferten Karton auf den Boden gelegt, um dann das Gestell anzuschrauben. Maidesite macht den Aufbau sehr einfach, denn es gibt eine verständliche Anleitung sowie vorsortiere Schrauben. Die entsprechenden Metallstreben werden einfach auf die schon vorgebohrten Löcher platziert und die Schrauben mit einem Inbus festgezogen.

Die jeweiligen Tischbeine müssen beim T2 Pro Max nicht mehr festgeschraubt werden, sondern werden über einen Klick-Mechanismus in die Streben geklemmt. Das hält wunderbar und spart Zeit beim Aufbau. Hat man übrigens schon einmal einen höhenverstellbaren Schreibtisch aufgebaut, kommt man auch hier schnell zurecht, da die Gestelle alle sehr ähnlich sind.

Die Haupteinheit, an der die Kabel der beiden Bein-Motoren sowie des Bedienpanels angeschlossen werden, lässt sich einfach am Gestell befestigen. Das Stromkabel, das erfreulich lang ist, wird ebenfalls dort eingesteckt. Die mitgelieferten Kabel-Clipse erleichtern die Kabelführung, damit diese nicht frei unter der Tischplatte baumeln.

Ich habe das Tischgestell innerhalb von rund 15 Minuten aufgebaut, mit der Tischplatte vereint und alle Kabel angeschlossen. Das funktioniert wunderbar einfach.

Maidesite T2 Pro Max kann mit bis zu 180 Kilogramm belastet werden

Schon beim Zusammenbau merkt man, dass das Gestell sehr wertig und stabil ist. Der T2 Pro Max trägt bis zu 180 Kilogramm, was für einen Schreibtisch verdammt viel ist. Ein Monitor, ein Computer, ein Drucker und Co. sind für den Maidesite T2 Pro Max ein Federgewicht. Und die beiden Motoren können die 180 Kilogramm auch nach oben und unten fahren. Eine Testfahrt mit mir selbst war also kein Problem – mein Gewicht liegt irgendwo zwischen 80 und 85 Kilogramm.

Eine weitere Neuerungen beim Maidesite T2 Pro Max ist die Konstruktion der Tischbeine, die auch optisch schöner aussehen. Bei der Neuerscheinung sind die Beingestelle „umgekehrt“: Früher hat sich der größere Teil oben befunden, während jetzt der große, wuchtige Teil unten ist und die Streben nach oben kleiner werden, wenn man den Tisch hochfährt.

Auch für große Arbeitsflächen geeignet

Das Tischgestell Maidesite T2 Pro Max ist aufgrund der hohen Traglast auch für große Arbeitsflächen gemacht. Ihr könnt Tischplatten zwischen 110 und 220 Zentimeter Breite und 60 bis 100 Zentimeter Tiefe verwenden. Maidesite bietet verschiedene Tischplatten an, zum Beispiel in den Farbtönen Weiß, Schwarz, Eiche und Vintagebraun. Der Vorteil: Die Tischplatten haben vorgebohrte Löcher, was die Verschraubung deutlich einfacher macht. Ihr könnt aber auch andere Tischplatten verwenden, wobei Maidesite entsprechende Holzschrauben mitliefert. Hier empfehle ich mit einem kleinen Bohrer die Löcher vorzubohren, denn dann ist das Eindrehen der Schrauben deutlich einfacher.

Stehposition einfach speichern

Ich habe mich für ein schwarzes Tischgestell und eine Tischplatte in Eiche entschieden. Die Platte selbst verfügt über abgerundete Ecken und wirkt dadurch etwas kurviger. Das Bedienpanel habe ich bei mir auf der rechten Seite angeschraubt, allerdings kann es genauso auf der linken Seite zum Einsatz kommen.

Maidesite setzt beim T2 Pro Max auf ein neues Bedienfeld, das nur noch zwei statt vier Speicherpositionen bietet und nicht mehr per Touch, sondern über echte Tasten funktioniert. Über die zwei Pfeile könnt ihr den Schreibtisch hoch- und runterfahren, wobei die minimale Höhe bei 65 Zentimetern und die maximal Höhe bei 135 Zentimeter liegt. Die entsprechenden Höhen sind für Personen mit einer Körpergröße von 1,55 bis 2,10 Meter ausgelegt. Daher richtet sich der Maidesite T2 Pro Max auch an besonders große Menschen.

Das Display gibt die Höhe in Zentimeter mit einer Nachkommastelle exakt an. Auf den Tasten „1“ und „2“ könnt ihr Favoriten mit einer zuvor eingestellten Höhe speichern, um die entsprechenden Positionen schnell einstellen zu können. Die M-Taste navigiert durch das Menü, in dem man auch die Farbe für die beleuchteten Tasten einstellen kann. In den Einstellungen lässt sich auch eine Kindersicherung aktivieren, die man durch eine vorgegebene Klick-Reihenfolge wieder auflösen kann. Das Navigieren durch das Menü über das Bedienfeld finde ich nicht ganz so komfortabel. Hat man alle wichtigen Einstellungen einmal hinterlegt, muss man das Menü nicht mehr oft aufrufen. Auf Extras, wie zum Beispiel einen USB-Anschluss, muss man aber verzichten.

Ganz spannend: Ihr könnt festlegen, dass der Schreibtisch eine Steh-Erinnerung absenden soll. Durch kleine Vibrationen wird man daran erinnert, die Position zu wechseln. Denn ein hörverstellbarer Schreibtisch macht nur dann Sinn, wenn man ihn auch nutzt. Und das Problem kenne ich von mir selbst, denn sitzt man einmal gemütlich am Schreibtisch, muss man sich ermutigen in die Steh-Position zu wechseln. Die Erinnerung ist hilfreich, zudem gibt es auch Apps für den Mac, die an den Positionswechsel erinnern können.

Fazit

Der Maidesite T2 Pro Max ist ein sehr stabiler, flexibler und vor allem belastbarer Schreibtisch. Die Höhenverstellung funktioniert zuverlässig, die Verarbeitung ist erstklassig und der Aufbau sehr einfach. Hat man einmal alle Einstellungen vorgenommen, ist auch das Bedienfeld intuitiv.

Letztendlich ist auch das Preis-Leistungsverhältnis ausschlaggebend und das ist bei Maidesite richtig gut. Das eigentlich 599,99 Euro teure Gestell kostet nur 399,99 Euro. Tischplatten gibt es schon ab 70 Euro dazu. Der Versand ist immer kostenfrei.

Besonders stabil: Maidesite T2 Pro Max Mein Fazit Der Maidesite T2 Pro Max ist ein besonders robuster und hochwertiger Schreibtisch, den man in der Höhe elektrisch verstellen kann. Aufbau 95 Qualität 93 Handhabung 85 Preis-Leistung 90 Pro sehr stabil, kann bis zu 180kg tragen hochwertig verarbeitet Höhenverstellung von 65 bis 135cm beleuchtetes Bedienfeld Kontra Einstellungen über die Tasten umständlich kein USB-Ladeanschluss 91 Testergebnis Maidesite T2 Pro Max kaufen Hersteller-Shop