Maidesite T2 Pro Plus: Konfigurierbarer höhenverstellbarer Schreibtisch ausprobiert

Eigentlich war ich bisher ganz zufrieden mit meinem Home Office-Arbeitsplatz, einer Schreibtischkombination aus Tischplatte samt höhenverstellbarer Tischbeine vom bekannten schwedischen Möbelhaus. Als ich vor einiger Zeit jedoch die Möglichkeit erhielt, einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch vom Hersteller Maidesite ausprobieren zu können, war ich gespannt, ob die Alternative mir im Arbeitsalltag einen deutlichen Mehrwert bieten könnte.

Mittlerweile nutze ich seit einigen Wochen den Maidesite T2 Pro Plus mit den Maßen 120 x 80 cm, mit weißer Metallbasis und einer zugehörigen Tischplatte in der Farbvariante Eiche. Wer möchte, kann das Modell auch mit schwarzem oder grauem Gestell sowie einer Tischplatte in Weiß, Schwarz oder Vintagebraun bestellen und den Schreibtisch an das eigene Mobiliar zuhause anpassen. Als Größen stehen neben 120 x 80 cm auch 140 x 80 cm sowie 160 x 80 cm zur Verfügung.

Höhenverstellbar zwischen 62 und 127 Zentimetern

Der Maidesite T2 Pro Plus kann ein Gewicht von bis zu 125 Kilogramm tragen und ist über einen dualen Motor-Lift-Mechanismus zwischen 62 und 127 cm elektrisch höhenverstellbar. Vor der ersten Nutzung muss der Schreibtisch und seine gesamte Elektrik aber zunächst zusammengebaut werden: Der Hersteller liefert das Tischgestell und die Tischplatte in zwei getrennten Paketen, die mit rund 27 und 14 Kilogramm definitiv keine Leichtgewichte sind. Ich konnte die Pakete mit Ach und Krach allein in meine Wohnung im zweiten Obergeschoss schleppen – hier ist es auf jeden Fall von Vorteil, die Kraft von zwei Personen für den Transport zu nutzen.

Der Zusammenbau aller Komponenten nimmt dann mit einigermaßen Geschick und IKEA-Erfahrungen etwa eine Stunde in Anspruch. Ich konnte den Schreibtisch ohne fremde Hilfe auch allein montieren und in Betrieb nehmen. Glücklicherweise liefert Maidesite neben dem benötigten Sechskant-Schlüssel und kleinem Schraubendreher eine ausführlich bebilderte Aufbauanleitung in deutscher Sprache mit und hat auch die zahlreichen Schrauben-Tütchen mit Zahlen beschriftet, so dass es keine Probleme gibt, das entsprechende Material auszuwählen.

Schwergewicht: Tischgestell und -platte wiegen zusammen über 40 kg

Sind dann alle Kabel miteinander verbunden, das Bedienpanel angeschraubt und alles sicher im Kabelkanal unter der Tischplatte verstaut, muss nur noch der Platz ausgesucht und der Netzstecker in die Steckdose gesteckt werden, um den Schreibtisch in Betrieb nehmen zu können. Optional stehen auch noch vier Rollen zur Verfügung, die unter dem Tisch montiert werden können, um selbigen im Raum bewegen zu können. Denn wohlgemerkt: Der komplett zusammengebaute Schreibtisch inklusive aller Kabel wiegt über 40 Kilogramm. Wer die Rollen nicht nutzen möchte, sollte sich also definitiv einen Aufstellort überlegen, an dem der Schreibtisch in der nächsten Zeit verbleiben soll.

Zu einem der praktischen Features des Maidesite T2 Pro Plus gehört das bereits erwähnte Touch-Bedienpanel, das entweder an der linken oder rechten Schreibtischkante angebracht werden kann. Damit lässt sich der Schreibtisch bequem in der Höhe verstellen, Voreinstellungen auswählen, eine Sitz- bzw. Steherinnerung einrichten und auch eine Kindersicherung aktivieren. Als kleinen Bonus gibt es an der Seite des Panels auch einen USB-A-Anschluss, um bequem Geräte wie Kopfhörer, das iPhone oder iPad aufladen zu können.

Anti-Kollisionsschutz verhindert Zusammenstöße mit Hindernissen

Über das Panel können auch maximale und minimale Höhen eingerichtet werden, so dass der Schreibtisch nicht gegen mögliche Hindernisse stößt. Ich bin an dieser Stelle tätig geworden, da mein MacBook auf einem Metallcontainer unterhalb der Schreibtischplatte liegt, wenn es mit dem Monitor verbunden ist, und zudem über meinem Schreibtisch noch ein Regal angebracht ist. Würde ich den Schreibtisch zu hoch fahren, könnte der Monitor und das Regal Schaden nehmen, beim zu niedrigen Herunterfahren wäre mein MacBook in akuter Quetschgefahr. Sind die maximalen und niedrigsten Höhen definiert, kann ich so nun bequem zwischen einer sitzenden und stehenden Position bei meiner Arbeit am Schreibtisch wechseln.

Alternativ stellt der Hersteller auch noch einen Anti-Kollisionsschutz zur Verfügung: Wenn der Schreibtisch beim Heben und Senken auf Widerstand stößt, fährt der Motor in die entgegengesetzte Richtung, um Sicherheit zu gewährleisten. Mit meinem MacBook und dem Regal möchte ich es allerdings gar nicht erst zu einer Berührung kommen lassen, so dass die Höhenbeschränkungen für mich die optimale Lösung darstellen.

Denn das ist einer der großen Vorteile von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen wie dem Maidesite T2 Pro Plus: Es lässt sich binnen weniger Sekunden von einer niedrigeren Sitzposition in eine Stehposition wechseln. Mein Modell benötigt über den Motor bei 40 mm/s rund zehn Sekunden für 40 cm Höhenunterschied, so dass ich während der Arbeit den Rücken durch zwischenzeitliche Stehphasen entlasten kann.

Stabiler Stand und sehr gute Materialqualität

Im Alltag ist neben der elektrischen Höhenverstellbarkeit auch die sehr stabile, schwere Ausführung des Schreibtisches von großem Vorteil: Nichts wackelt, quietscht oder knarzt, mein Monitor und alles weitere auf dem Tisch steht sicher und kippelt nicht. Auch die Material- und Verarbeitungsqualität kann sich sehen lassen: Vor allem die Tischplatte, obwohl etwas dünner als mein Vorgänger von IKEA, wirkt deutlich hochwertiger.

An einer Seite der Tischplatte gibt es darüber hinaus auch eine Abdeckung für einen Kabeldurchlass, wenn man Monitor- oder Peripherie-Kabel unter den Schreibtisch leiten möchte. Maidesite bietet zudem im Webshop auch weiteres Zubehör, darunter Haken zum Aufhängen von Kopfhörern, an, um die Funktionen des Arbeitsplatzes noch erweitern zu können. Ich persönlich bin sehr angetan von der guten Produktqualität, dem zusätzlichen und gut erreichbaren USB-A-Anschluss am Bedienpanel sowie dem schnellen und leisen Motor, der einen fixen Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition ermöglicht.

Das Maidesite T2 Pro Plus Tischgestell kann auf der Website des Herstellers gegenwärtig mit Rabatt für 289,99 Euro (statt 339,99 Euro) bestellt werden. Der Komplett-Schreibtisch inklusive Tischplatte mit den Maße 120 x 80 cm kostet 378,99 Euro (statt 428,99 Euro). Zusätzlich erhält man mit dem Code AF20 noch 20 Euro Rabatt. Maidesite bietet im Rahmen des aktuellen Jubiläumsverkaufes auch noch weitere Schreibtische in verschiedenen Größen bis zum 31. Oktober dieses Jahres mit Rabatten an: Auf dieser Angebotsseite könnt ihr alle Deals finden. Der Versand innerhalb Deutschlands erfolgt binnen weniger Werktage, zudem gibt es ein 60-tägiges Rückgaberecht und fünf Jahre Garantie.