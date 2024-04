Narwal Freo X Ultra: Starker Saug- und Wischroboter mit 33 Prozent Rabatt sichern

Anzeige. Im Februar habe ich im Rahmen eines Testberichts den Narwal Freo X Ultra (Amazon-Link) vorgestellt und hab diesen damals mit gemischten Gefühlen abgeschlossen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.299 Euro und einer mittelmäßigen Navigation, fiel mir eine klare Kaufempfehlung schwer. Doch die Preise purzeln und der Narwal Freo X Ultra kostet zum einjährigen Geburtstag seines Vorgängers, dem Freo, nur noch 799 Euro. Das ist eine Ansage und folgend findet ihr noch einmal die wichtigsten Details zum Saug- und Wischroboter.

Mit 8.200 Pascal verfügt der Narwal Freo X Ultra über eine starke Saugleistung, die auch Teppiche den Dreck entziehen kann. Erstmals bietet der Freo X Ultra die Möglichkeit Einwegbeutel statt der Staubbox zu verwenden. Dadurch produziert man zwar mehr Müll, für Allergiker ist das aber eine gute Option, da diese wirklich staubdicht ist. Hier müsst ihr selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder ihr einfach auf die normale Staubbox mit HEPA-Filter setzt.

Da sowohl die Staubbox und der Staubbeutel im Roboter groß dimensioniert sind, gibt es keinen Staubbeutel mehr in der Station. Dadurch wird die Zeitspanne des manuellen Eingreifens leicht reduziert, was aber vollkommen in Ordnung ist.

Narwal Freo X Ultra reinigt sehr ordentlich

Die Reinigung und die Ergebnisse sind wirklich sehr gut. Die Saugleistung ist mit 8.200 Pascal schon fast überdimensioniert, aber da will ich mich gar nicht beschweren. Auf mittlerer Saugstufe bekommt ihr auch alles weg. Narwal setzt weiterhin auf dreieckige Wischpads, die mit 12N Druck auf den Boden gepresst werden und so Flecken gut lösen. Zudem kann der Roboter seinen „Popo“ zur Wand drehen und so die Kanten besser reinigen. Dann wird allerdings die Zeit der Reinigung erhöht und als Tipp kann ich sagen, dass man die Kantenreinigung nicht immer machen muss.

Ausgestattet ist der Narwal Freo X Ultra mit einer Laser-Navigation, die entsprechend gut funktioniert. Eine Kamera ist leider nicht mit an Bord, wodurch der Roboter kleinere Objekte übersehen kann. Es ist empfehlenswert, dass man den Boden vorher grob manuell von kleineren Objekten befreit.

In der Narwal-App könnt ihr alle erdenklichen Einstellungen vornehmen und die Karte einsehen. Diese lässt sich bearbeiten und ihr könnt auch NoGo-Zonen einrichten und bestimmen, mit welcher Saugkraft der Roboter arbeiten soll.

Heißlufttrocknung der Wischpads in der Station

Die zugehörige Station ist mit 37 x 41,5 x 43,5 Zentimeter nicht ganz so groß und integriert ein Reinigungsmittel. In der Station befinden sich die beiden Tanks für Frisch- und Abwasser, die mit 4,5 beziehungsweise 4,1 Liter groß dimensioniert sind. Der Roboter selbst reinigt während des Arbeitsvorgangs seine Wischpads immer wieder zwischendurch und am Ende noch einmal gründlich. Danach springt der Fön an und die Pads werden mit heißer Luft getrocknet, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden.

Narwal Freo X Ultra kostet nur noch 799 Euro

Mit einem rabattierten Preis von 799 Euro bietet der Narwal Freo X Ultra ein gutes Preis- Leistungverhältnis und nach einem längeren Test kann ich jetzt eine Empfehlung aussprechen. Die Einwegbeutel produzieren zwar mehr Müll, können aber für Allergiker sinnvoll sein. Die Reinigung ist super und die Station praktisch, da der Wartungsaufwand minimiert wird.

Narwal Freo X Plus jetzt für 329 Euro

Ihr wollt nicht ganz so viel Geld ausgeben und könnt auf eine Wischstation verzichten? Dann werft einen Blick auf den reduzierten Narwal Freo X Plus (Amazon-Link). Dieser verzichtet auf die Wischstation und kommt mit leicht abgespeckten Spezifikationen daher. Die Saugkraft beträgt 7.800 Pascal und statt Wischpads setzt der X Plus auf eine vibrierende Wischplatte. Ein Wassertank ist direkt im Roboter integriert, außerdem gibt es auch hier die Einwegbeutel für Allergiker. Wie beim Ultra-Modell ist die Zero-Tangling Aerodynamics Bürste verbaut, die verhindert, dass sich Haare und Tierhaare aufwickeln.

Zum Narwal Day kostet der Narwal Freo X Plus nur 329 Euro statt 399 Euro.

Narwal Freo: Das Original für 679 Euro

Der Narwal Freo (Amazon-Link) war der erste Saug- und Wischroboter des noch relativ neuen Unternehmens und hat in unserem Testbericht gute Noten erhalten. Derzeit könnt ihr euch das Modell für 679 Euro statt 799 Euro sichern, wobei ich sagen muss, dass der neue Narwal Freo X Ultra deutliche Vorteile bietet und aktuell der Aufpreis „nur“ 120 Euro beträgt. Klickt euch für alle Details gerne noch einmal in unseren Test.