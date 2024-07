Amicura Cura 1: Katzentoilette reinigt sich selbst und kann per App gesteuert werden

Anzeige. Aufgrund meiner Katzenallergie, streng genommen ist man ja nicht gegen Katzen allergisch, sondern reagiert auf dessen Speichel und bestimmte Eiweiße, wohnt in meinem Haushalt kein flauschiger Vierbeiner. Katzenbesitzer und Besitzerinnen, die das Reinigen der Katzentoilette vereinfachen wollen, können jetzt aber einen Blick auf die smarte und selbstreinigende Amicura Cura 1 Katzentoilette werfen.

Ausprobiert haben wir die Amicura Katzentoilette noch nicht, wollen euch aber alle Details mit auf den Weg geben, da die Toilette aktuell günstiger angeboten wird. Mit 60 Liter Fassungsvermögen bietet das smarte Katzenklo ausreichend Platz, auch für Katzen mit bis zu 12 Kilogramm Gewicht. Die exakten Abmessungen betragen 58 x 60 x 15 Zentimeter und in dem Katzen-WC selbst ist eine Schaufel eingebaut, die automatisch die Pipiklümpchen und Exkremente aussortiert und in einem separaten Behälter aufbewahrt. Das erleichtert die Reinigung ungemein, da ihr noch noch die gesammelten Reste entsorgen müsst.

Damit eure Vierbeiner das Katzenstreu nicht bei euch in der Wohnung oder im Haus verteilen, gibt es auf der Front noch ein kleines Podest mit einem Gitter, an dem restliches Streu abfällt. Man kann davon ausgehen, dass der zusätzliche Schutz gut funktioniert, in der Praxis aber sicherlich auch mal etwas Streu neben dem Klo landet. Das vordere Teil lässt sich einfach abnehmen, um restliches Katzenstreu einfach zu entsorgen.

Amicura Cura 1: Katzentoilette sterilisiert sich selbst

Um Gerüchte zu vermeiden, die Katzenklos irgendwann von sich geben, ist beim Amicura Cura 1 eine UV-Sterilisation des Innenraums möglich, die innerhalb von 6 Minuten ihre Arbeit erledigt. Die Steuerung selbst kann über die Knöpfe auf der Katzentoilette erfolgen, allerdings könnt ihr das Klo auch per WLAN und App verbinden, um die Reinigung bequem vom Sofa aus zu starten.

Insgesamt könnt ihr bis zu 5 Liter Katzenstreu in die Toilette geben, wobei der Auffangbehälter für die Exkremente 4 Liter groß ist. Für eine schöne Atmosphäre gibt es sogar ein farbiges Licht, das im Nachtmodus automatisch abgeschaltet ist. Die Tür zur Amicura Cura 1 Katzentoilette öffnet sich automatisch bei Annäherung und bleibt danach auch weiterhin offen, solange die Katze ihr Geschäft verrichtet.

Wie schon erwähnt, habe ich selbst keine Katzen und habe die smarte Amicura Cura 1 Katzentoilette noch nicht selbst ausprobiert, allerdings habe ich aus dem Bekanntenkreis gehört, dass sie auf die Hilfe einer solchen Toilette nicht mehr verzichten möchten.

Wenn ihr euch jetzt die smarte Amicura Cura 1 Katzentoilette anschaffen wollt, könnt ihr bei Otto besonders günstig zuschlagen, da das Katzenklo dort nur 299 Euro (zum Angebot) statt 549 Euro kostet. Der aktuelle Internetpreisvergleich liegt aktuell bei 329 Euro. Abschließend die Frage an euch: Nutzt ihr schon ein smartes Katzenklo? Liebäugelt ihr mit der Anschaffung? Oder greift ihr noch selbst zur Schaufel?

