The Valley of the Architects: Premium-Puzzle mit neuer Spielidee

Ich habe heute auf meinem großen iPad mal wieder in die Spiele-Kategorie des App Stores geschaut und einige vielversprechende Titel „vorbestellt“, etwa Super Flappy Golf oder Prince of Persia Lost Crown. Ich brauchte aber auch noch ein wenig Futter für die verlängerte Mittagspause und habe mich für The Valley of the Architects (App Store-Link) entschieden.

Das Premium-Spiel für iPhone und iPad kostet 3,99 Euro und stammt von einem Indie-Entwickler. Der Download ist stolze 740 MB groß, dafür wird man aber auch mit schicken Grafiken belohnt. Wobei ich hier anmerken muss, dass es auf 13 Zoll Geräten ein wenig unscharf aussieht. Auf meinem iPhone 16 Pro wird das Spiel richtig schön scharf dargestellt.

So wird The Valley of the Architects gespielt

Die Spielidee von The Valley of the Architects habe ich im App Store so noch nicht gesehen. Die Spielfigur muss mit Hilfe von mehreren Aufzügen zum Ziel gebracht werden. Dabei laufen die Aufzüge automatisch und man muss sie in die richtige Position bringen, damit ihr zum Ziel gelangt. Bis alles perfekt synchronisiert ist, können schon einmal einige Anläufe vergehen.

Denn selbstverständlich gibt es in The Valley of the Architects verschiedene Elemente, die für eine gewisse Variation sorgen. So müsst ihr Stopp-Blöcke passend platzieren oder auch mehrere Personen zu unterschiedlichen Zielen bringen. Das alles macht das Spiel zu einer herausfordernden, aber zu keiner Zeit unfairen Angelegenheit.

Leider ist nicht ganz klar, über wie viele Level das englischsprachige The Valley of the Architects nach dem ausführlichen Tutorial genau bietet. Leider konnte ich auch auf der Webseite des Entwicklers keine Infos finden. Ich gehe aber davon aus, dass es inklusive Tutorial mehr als 50 Level sind, die direkt nach dem Kauf der App gespielt werden können.