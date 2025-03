Nintendo Today!: Kalender-App behält alle wichtigen Nintendo-Events im Blick

Fans von Nintendo können sich jetzt über eine neue Anwendung des großen Spiele- und Spielkonsolen-Konzerns im deutschen App Store freuen: Ab sofort steht Nintendo Today! (App Store-Link) für das iPhone als kostenloser Download bereit.

Nintendo Today! ist knapp 300 MB groß, benötigt iOS 16.0 oder neuer auf dem Apple-Smartphone und kann auch in deutscher Sprache genutzt werden. Die Anwendung stellt Nintendo-Fans tägliche Update über Neuigkeiten des Unternehmens, bald anstehende Spiele-Veröffentlichungen und mehr zur Verfügung. Für die Einrichtung der App ist ein Nintendo-Account notwendig: Dazu kann ein bereits bestehender verwendet, oder auch ein neuer eingerichtet werden.

Hat man sich mit einem Nintendo-Account angemeldet, stehen den Nutzern und Nutzerinnen der App unter anderem ein News-Feed inklusive Videoclips, Fotos und weiteren Inhalten zur Verfügung. Auch ein Kalender findet sich in Nintendo Today!, in dem anstehende Nintendo-Events wie die Nintendo Direct-Keynotes, Spiele-Veröffentlichungen, In-Game-Events und weiteres übersichtlich auflistet werden.

Widgets für den Homescreen informieren über Events

Wer möchte, kann in Nintendo Today! auch den eigenen Homescreen mit einem Widget verschönern, in dem man einen Kalender mit den nächsten Events sehen kann. Nintendo-Fans, die schon weiteren Neuigkeiten zur bevorstehenden neuen Nintendo Switch 2-Spielkonsole entgegenfiebern, werden in der App ebenfalls bedient und werden über die bevorstehende Markteinführung der Konsole auf dem Laufenden gehalten.

Besonders praktisch: Der News-Feed in Nintendo Today! kann personalisiert werden, indem sich eigene Lieblingsspiele des Unternehmens auswählen lassen. Auch das Design der App kann an bekannte Nintendo-Titel wie The Legend of Zelda, der Super Mario-Reihe, Animal Crossing und mehr angelehnt werden. Bei der Anmeldung mit einem Nintendo-Account gab es zumindest bei mir noch einige Probleme – möglicherweise sind die Server von Nintendo gerade überlastet.