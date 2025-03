Wochenend-Gewinnspiel: Mal was für die Kids

Es dauert ja nicht mehr lang, bis der Osterhase möglicherweise auch in eurem Garten ein paar Eier und kleine Überraschungen versteckt. Falls ihr noch ein wenig Futter benötigt, dann hätten wir heute in unserem Wochenend-Gewinnspiel das passende Gadget für kleine Kinder.

Die myFirst Camera 10 ist eine kleine Digitalkamera für Kinder mit einer Auflösung von 5 Megapixeln und Video-Funktion im Wert von 49,90 Euro. Wir haben noch ein blaues Exemplar übrig, das wir gerne an eine Familie aus der appgefahren-Leserschaft abgeben.

Die Kamera bietet ein 2-Zoll-Display, um die Schnappschüsse vom nächsten Familienabenteuer direkt anzuschauen. Der per USB-C aufladbare Akku der Kinder-Kamera soll bis zu 150 Minuten Foto-Spaß am Stück bieten, gespeichert werden die Aufnahmen auf der mitgelieferten Speicherkarte.

Wunderdinge sollte man von der myFirst Camera 10 sicherlich nicht erwarten. Für Kids im Alter von drei oder vier Jahren ist die Kamera aber sicherlich ein großer Spaß.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Zunächst möchte ich an dieser Stelle noch einmal ein paar Worte mit euch teilen. Unsere Gewinnspiele werden seit einiger Zeit auf Gewinnspiel-Seiten geteilt, was wir natürlich nicht verhindern können. Vergangene Woche haben wir statt der gewohnten Teilnahme per Mail auf ein Formular gesetzt und den Button zur Teilnahme ausschließlich in unserer App eingeblendet. Trotzdem wurde der Link zum Formular auf den Gewinnspiel-Seiten geteilt. Das ist schade, denn so werden die Chancen für teure Leserinnen und Leser geschmälert.

Aus technischer Sicht können wir leider nicht nachvollziehen, wer unsere Seite oder unsere App wie oft besucht. Vielleicht gibt es da irgendwelche Lösungen und Wege, für uns wäre das aber mit einem großen Aufwand verbunden. Daher kehren wir zunächst zur gewohnten Teilnahme per E-Mail zurück.

Wenn ihr die myFirst Camera 10 gewinnen möchtet, müsst ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die Antwort auf die folgende Frage nennen:

Welcher Osterhase fällt andauernd auf die Nase?

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir am kommenden Montag einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und diese in unserem News-Ticker bekannt geben.