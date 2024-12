Prince of Persia – The Lost Crown: Neues Abenteuer jetzt für macOS erhältlich

Mittlerweile ist es schon rund 35 Jahre her, seit das erste Spiel der „Prince of Persia“-Reihe veröffentlicht wurde. Nach langer Wartezeit ist es nun auch für macOS-Nutzer und -Nutzerinnen soweit: Prince of Persia: The Lost Crown (Mac App Store-Link) steht ab sofort im deutschen Mac App Store zum Download bereit.

Angekündigt wurde Prince of Persia: The Lost Crown bereits im Sommer 2023. Zumindest für Windows-Rechner und Spielkonsolen erschien das Spiel dann bereits zum 2024er Jahresbeginn. Im Mac App Store ließ sich der Titel dann ab Juni vorbestellen, ehe nun, knapp ein halbes Jahr später, endlich das offizielle Release erfolgt ist.

Wer Prince of Persia: The Lost Crown auf den eigenen Mac herunterladen möchte, sollte mindestens über 26 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät verfügen. Zudem wird mindestens ein Mac mit Apple M1-Chip oder neuer sowie macOS 12.0 oder neuer benötigt. Die Neuerscheinung ist auch in deutscher Sprache spielbar und kostet per Einmalkauf 19,99 Euro.

Prince of Persia: The Lost Crown ist die neueste Episode aus der Spiele-Reihe von Ubisoft. Mit der Veröffentlichung für den Mac schließt sich gewissermaßen nach rund 35 Jahren ein Kreis: Der allererste Teil von Prince of Persia wurde 1989 publiziert und war exklusiv für den Apple II-Rechner verfügbar. In Folge fand die Spielserie auch ihren Weg auf zahlreiche weitere Plattformen, darunter auch Spielkonsolen und Windows-Rechner.

Originelle Geschichte und detailreiche Biome

Ausgestattet mit moderner Grafik, ist Prince of Persia: The Lost Crown ein spannendes und herausforderndes Abenteuer, das mit einer fesselnden Geschichte, vielen Puzzles und Rätseln aufwartet, und darüber hinaus auch jede Menge Gegner und versteckte Schätze bereithält. „Springe in das mythologische Persien“, berichtet das Entwicklerteam von Ubisoft dazu auch im deutschen Mac App Store. Das sind die Kernfeatures des Spiels:

Entfessle deinen inneren Krieger: Nutze deine Zeitkräfte, Kampfkünste und Plattformer-Fähigkeiten, um tödliche Kombos auszuführen, und besiege mythologische Kreaturen und andere Gegner, die von der Zeit korrumpiert wurden.

Nutze deine Zeitkräfte, Kampfkünste und Plattformer-Fähigkeiten, um tödliche Kombos auszuführen, und besiege mythologische Kreaturen und andere Gegner, die von der Zeit korrumpiert wurden. Verlier dich auf dem wundersamen Berg Qaf: Entdecke eine verfluchte, persisch angehauchte Welt mit monumentalen Wahrzeichen und erkunde verschiedene, detailreiche Biome – jedes mit seiner eigenen Identität und voller Wunder und Gefahren.

Erlebe ein episches Abenteuer: Tauche ein in eine fesselnde und originelle Geschichte in einer fantastischen Welt der persischen Mythen, während du deinen Grips nutzt, um Rätsel zu lösen, versteckte Schätze zu finden und Quests abzuschließen, damit du mehr über diesen verfluchten Ort lernst.

Wer Prince of Persia schon auf anderen Plattformen gespielt hat, wird ganz sicher auch mit der neuesten Episode der Reihe unter macOS seine Freude haben. Die Neuerscheinung unterstützt kompatible Game-Controller wie von der Xbox, der PS4 und PS5, SteelSeries, 8BitDo und mehr. Erhältlich ist das Spiel unter anderem auch für die Nintendo Switch, die PS4 und PS5, sowie für die Xbox – hier werden jeweils 39,99 Euro fällig. Für weitere audio-visuelle Eindrücke haben wir euch abschließend den Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown bei YouTube eingebunden.