appgefahren Adventskalender: 4. Türchen mit UGREEN

UGREEN ist vielen von euch sicherlich ein Begriff, der Hersteller hat sich vor allem mit seinen leistungsstarken Netzteilen einen Namen gemacht. Seit diesem Jahr ist UGREEN aber in einem ganz anderen Segment unterwegs: Dem Netzwerkspeicher. Und wir wollen einen von euch genau damit ausstatten.

Im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne ging es im Frühjahr los, mittlerweile sind die verschiedenen Modelle ganz regulär bei Amazon verfügbar. Im dritten Türchen des Adventskalenders hat sich das UGREEN NASync DXP4800 Plus im Wert von 699 Euro versteckt. Und da ein Netzwerkspeicher ohne Speicher ja nur die halbe Miete ist, gibt es obendrauf noch vier Festplatten von Western Digital mit 4 TB Speicherplatz im Wert von über 400 Euro. Ihr könnt euch also auf ein Komplettpaket freuen, mit dem ihr sofort loslegen könnt.

Das könnt ihr mit einem NAS anstellen

Aber was macht man denn mit so einem NAS überhaupt? NAS steht dabei für Network Attached Storage und erlaubt das Speichern von Daten, Dokumenten, Videos, Filmen und mehr. Eure Daten müsst ihr also nicht in der Cloud hochladen, sondern könnt diese vor Ort bei euch Zuhause auf eurem NAS speichern und habt auch unterwegs Zugriff auf die Daten, da ein NAS nicht nur lokal im Netzwerk arbeitet, sondern auch online arbeiten kann. Die Handhabung eines NAS ist sehr benutzerfreundlich und die Daten können einfach via App oder Web-Zugriff verwaltet werden. Ihr könnt also eure eigene kleine Cloud erschaffen.

Das UGREEN NASync DXP4800 Plus bietet euch zusätzlich zu den vier Schächten für die Festplatte weitere Anschlüsse an der Front, etwa einen SD-Kartenleser oder USB-Anschlüsse. Auf der Rückseite findet ihr unter anderem einen LAN-Port und einen HDMI-Anschluss, um Bildschirme direkt an den Speicher anschließen zu können. Natürlich könnt ihr auch einfach über den Browser auf die Oberfläche zugreifen und könnt dort zahlreiche Anwendungen nutzen, beispielsweise zur Verwaltung von Musik-Bibliotheken oder Fotos.

UGREEN NASync DXP4800 Plus 4-Bay Desktop NAS, Intel Pentium Gold 8505 5-Core CPU, 8GB... 12th Gen 5-core Intel Processor: This top-notch CPU from Intel provides a silky-smooth experience and gives a huge performance boost compared to...

Straightforward Dedicated App: Manage your storage and access your files from any of your devices using our bespoke software. There's no need to...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Falls ihr den UGREEN NASync DXP4800 Plus einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr heute euer Glück versuchen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr die Antwort auf die folgende Frage per E-Mail an 4@appgefahren.de senden.

Welche Generation hat der im UGREEN NASync DXP4800 Plus verbaute Intel-Prozessor?

10. Generation

12. Generation

14. Generation

Über das Eve-Paket aus dem 3. Türchen darf sich Christina D. freuen. Alle Antworten mussten für eine richtige Lösung angeben werden. Teilgenommen haben 2453 Personen.