Mova P50 Pro Ultra: Neuer Saug- und Wischroboter startet mit 20 Prozent Rabatt

Das von Dreame unterstützte Tochterunternehmen Mova ist bei uns im Blog schon mehrfach aufgetreten und widmet sich vornehmlich intelligenten Haushaltsgeräten für das eigene Smart Home. Mit dem Mova P50 Pro Ultra gibt es nun einen neuen All-In-One Saug- und Wischroboter, der zur Einführung am Markt zudem noch mit einem satten Rabatt von 20 Prozent auf den Originalpreis versehen wurde.

Der smarte Saug- und Wischroboter entfernt mit 19.000 Pa Saugleistung mühelos Staub, Tierhaare und groben Schmutz. Dank der CleanChop-Bürstentechnologie gehören verhedderte Haare der Vergangenheit an. Die ausfahrbare Seitenbürste und der flexible Wischmopp erreichen selbst schwer zugängliche Ecken und Kanten für eine gründliche Reinigung.

Eine Navigation mit LiDAR und RGB-Kamera ermöglichen dem P50 Pro Ultra eine intelligente Routenführung und zuverlässige Hinderniserkennung. Abgerundet wird das Paket durch die multifunktionale Dockingstation, die sowohl die automatische Entleerung des Staubbehälters, das Nachfüllen von Reinigungsmitteln und die Selbstreinigung der Wischmopps mit 75 °C heißem Wasser übernimmt.

Das sind die Features der Neuerscheinung im Überblick:

Vollständig automatisierte Reinigung: Umfassendes Reinigungserlebnis mit der sich vollständig selbst wartenden Saug- und Wischroboter-Kombination. Seine automatisch arbeitende Station sammelt Staub für bis zu 75 Tage, reinigt die Wischmopps mit 75 ℃ heißem Wasser, fügt Wasser und Lösung nach und trocknet die Wischmopps, um die Ausbreitung von unangenehmen Gerüchen zu verhindern.

Mova gibt auf die Neuerscheinung drei Jahre Garantie, so dass man sich über einen langen Zeitraum keinerlei Gedanken über die Einsatzfähigkeit des P50 Pro Ultra machen muss. Zum Marktstart bietet der Hersteller den Saug- und Wischroboter bei Amazon derzeit mit einem Rabatt von 20 Prozent an, so dass statt sonst üblicher 999 Euro lediglich 799 Euro fällig werden. Auf der Produktseite von Mova gibt es weitere Infos zur Neuerscheinung.

