Facebook: Neue Funktion dreht die Zeit zurück ins Jahr 2007

Erinnert sich noch irgendjemand daran, wie Facebook früher aussah? Bevor zig zusätzliche Optionen und Features Einzug hielten, die das soziale Netzwerk unübersichtlich und überladen werden ließen? Damals, in den 2000er Jahren, war Facebook noch eine Plattform, in der die Vernetzung mit dem Freundeskreis, Kollegen und Kolleginnen sowie der Familie im Vordergrund standen.

Wie Meta, das Unternehmen hinter Facebook, nun bekanntgegeben hat, hat man nun eine neue Funktion vorgestellt, die „die Freude“ des klassischen Facebooks „zurückbringen“ soll. Genauer gesagt geht es um den Freunde-Tab in der Facebook-App, der ab sofort nur Inhalte der Facebook-Freunde, und keine vorgeschlagenen Inhalte, anzeigen wird. Dies soll laut Meta „das erste von mehreren Erlebnissen in diesem Jahr, die die Freude an dem, was wir zuerst auf Facebook geschaffen haben, zurückbringen werden.“

Der neue Freunde-Tab in Facebook soll es wieder vereinfachen, sich mit Freunden und Freundinnen zu verbinden. Von Meta heißt es dazu:

„Das Verbinden mit Freunden ist seit dem Start von Facebook ein fester Bestandteil des Unternehmens. Im Laufe der Jahre hat sich Facebook weiterentwickelt, um den sich ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden, und erstklassige Erlebnisse in Gruppen, Video, Marketplace und mehr geschaffen, aber die Magie der Freunde ist verschwunden. Wir werden im Laufe des Jahres mehrere ‚OG‘-Facebook-Erlebnisse hinzufügen, beginnend mit der überarbeiteten Registerkarte Freunde.“

Der neue Freunde-Tab wird ab sofort in den USA und Kanada an den Start gehen, und es ist davon auszugehen, dass die überarbeitete Funktion bald auch in weiteren Ländern erscheinen wird. War der Freunde-Tab zuvor gefüllt mit Freundschaftsanfragen und Personen, die man vielleicht kennt, zeigt dieser jetzt Stories, Reels, Beiträge, Geburtstage und Freundschaftsanfragen der eigenen Facebook-Kontakte an.

Die überarbeitete Registerkarte ist zunächst über die Navigationsleiste auf der Startseite verfügbar und kann immer über den Abschnitt „Lesezeichen“ der App aufgerufen werden. Den Freunde-Tab pinnt man von dort aus an, indem man im Home-Feed auf das eigene Profilbild tippt, zu „Einstellungen & Datenschutz“ -> „Einstellungen“ -> „Tab-Leiste“ navigiert und dann auswählt, ob man die Leiste anpassen möchte. Dort tippt man dann auf „Freunde“ und heftet den Tab an die Navigationsleiste an.

Wie bereits erwähnt, plant Meta, für Facebook im Verlauf des Jahres weitere Funktionen und „noch mehr lustige, einfache Erlebnisse hinzuzufügen, die dir helfen, dich auf Facebook zu verbinden und zu teilen“. Oder mit Metas Worten, „Soziale Medien sollten sich sozial anfühlen“. Dass diese Aussage ausgerechnet von Meta getätigt wird, wirkt eher wie blanker Hohn.