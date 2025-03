monoPlayer: Neuer macOS-Musikplayer erscheint in offener Betaphase

Das Indie-Entwicklerteam von monohex Software hat einen neuen Musikplayer für den Mac herausgegeben, monoPlayer. Letzterer wird von der Softwareschmiede als „besserer Musikplayer für macOS“ beschrieben und steht ab sofort als kostenlose offene Betaversion auf der Website des Entwicklerteams zum Download bereit.

monoPlayer in der aktuellen Version 0.9.3 nimmt auf dem Mac lediglich rund 5 MB an freiem Speicherplatz in Anspruch und wurde am 26. März dieses Jahres veröffentlicht. Für die Installation benötigt man darüber hinaus noch mindestens macOS 14.6 Sonoma oder neuer. Die Anwendung versteht sich mit 64-Bit Intel- und Apple Silicon-Macs und lässt sich kostenlos herunterladen.

„monoPlayer ist die erste Software-Veröffentlichung von monohex software: ein neuer, leistungsfähigerer Musikplayer für macOS. monoPlayer wurde für Musikliebhaber entwickelt, die ihre Musik besitzen, und unterstützt eine breite Palette von Formaten – einschließlich verlustfreier Formate wie FLAC und APE.“

So berichtet das Team von monohex Software über den eigenen neuen Musikplayer. Die erste Version von monoPlayer enthält einen integrierten Dateibrowser mit Lesezeichenfunktion für die bequeme Navigation in der Musikbibliothek. Eine vollständige Unterstützung von Bibliotheken und Wiedergabelisten soll laut Entwicklerangaben in Version 2 im Laufe dieses Jahres folgen.

Metadaten-Anzeige und Liedtext-Artwork inklusive

monoPlayer ist eine native macOS-Anwendung, die in Swift geschrieben wurde und bietet den Nutzern und Nutzerinnen eine saubere und intuitive Benutzeroberfläche. Außerdem unterstützt der Musikplayer zahlreiche Audioformate, darunter auch verlustfreie: MP3, FLAC, AAC/M4A, ALAC, Monkey’s Audio (APE), WAV, AIFF, Ogg Vorbis/Speex/Opus/FLAC, Musepack (MPC), True Audio (TTA) und WavPack.

Zu den weiteren Features von monoPlayer gehört der oben bereits erwähnte integrierte Dateibrowser mit Lesezeichenfunktion, zudem wird eine lückenlose Wiedergabe unterstützt. Wer gerne mal den ein oder anderen Song mitsingen möchte, findet auch eine Metadaten-Anzeige sowie Liedtext-Artwork im monoPlayer. Für Anpassungen an die eigenen Audio-Bedürfnisse sorgt in eingebauter Equalizer und Vorverstärker.

Das Entwicklerteam berichtet darüber hinaus, dass die öffentliche Betaphase von monoPlayer noch bis zum 9. April 2025 dauern wird, ehe dann im Anschluss die finale 1.0-Version des Musikplayers veröffentlicht werden wird. Auch diese und folgende Updates sollen weiter kostenlos sein, bestimmte Features von v2.x sollen möglicherweise kostenpflichtig werden. Während des Betatests können unbekannte Fehler oder unerwartete Verhaltensweisen auftreten, daher sollte man die eigene Musikbibliothek ordnungsgemäß sichern. monohex Software begrüßt gleichzeitig Feedback oder Fehlerberichte zur App, die per E-Mail (mail@monohex.com) an das Entwicklerteam gesendet werden können.