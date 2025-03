Lexar SL500M ausprobiert: Externe iPhone-SSD mit MagSafe zur Aufnahme von ProRes-Videos

Mit dem iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erlaubt Apple die Aufnahme von ProRes-Video auf ein externes Speichergerät, das über USB-C verbunden ist. Eine Minute 10-Bit HDR ProRes erfordert ungefähr 1,7 GB für 30 fps in 1080p. Schon in Full-HD wird ziemlich viel Speicherplatz benötigt, die Videodateien für 4K mit 60 fps oder 120 fps sind noch einmal deutlich größer. Genau aus diesem Grund kann die Aufnahme nur auf ein externes Speichermedium erfolgen.

Apple ProRes-Video-Aufnahme mit externer SSD

4K bei 60 fps : nur iPhone 15 Pro- und iPhone 16 Pro-Modelle, wenn ein externes Speichergerät verwendet wird, das Geschwindigkeiten von mindestens 220 MB pro Sekunde und eine maximale Leistungsaufnahme von 4,5 W unterstützt.

: nur iPhone 15 Pro- und iPhone 16 Pro-Modelle, wenn ein externes Speichergerät verwendet wird, das Geschwindigkeiten von mindestens 220 MB pro Sekunde und eine maximale Leistungsaufnahme von 4,5 W unterstützt. 4K bei 120 fps: nur iPhone 16 Pro-Modelle, wenn ein externes Speichergerät verwendet wird, das Geschwindigkeiten von mindestens 440 MB pro Sekunde und eine maximale Leistungsaufnahme von 4,5 W unterstützt.

Apple ProRes auf dem iPhone aktivieren

Um Videos in ProRes aufzunehmen, muss man diese Option erst einmal in den Einstellungen aktivieren.

Einstellungen → Kamera → Formate → Apple ProRes

Als Codierung stehen HDR und Log zur Auswahl bereit

Lexar SL500M: Externe Festplatte mit MagSafe

Jetzt kommt endlich die Lexar SL500M ins Spiel, eine externe und ultra-dünne SSD, die mit einem Silikongehäuse mit MagSafe direkt ans iPhone geheftet werden kann. Gleichzeitig ist die Festplatte aber auch mit Mac und Windows kompatibel und damit universell einsetzbar.

Das Silikongehäuse ist ganz schön anfällig für Staub, was optisch sicherlich auf dem schwarzen Silikon kein Highlight ist. Die Festplatte selbst muss man in die Hülle zwängen, um beides per MagSafe am iPhone anbringen zu können. Das USB-C-Kabel, das bis zu 20 Gbps unterstützt, ist 15 Zentimeter lang. Das klingt erst einmal wenig, ist für den Anschluss direkt am iPhone aber schon fast zu lang. Es handelt sich um ein hochwertiges Flachbandkabel, das ihr auch am Computer verwenden könnt.

Sobald die Lexar SL500M angeschlossen wird, kann man über die Dateien-App auf dem iPhone auf alle Daten zugreifen. Wer möchte, kann auch Fotos oder Videos auf die Festplatte über die Fotos-App übertragen.

ProRes in 4K mit bis zu 120fps möglich

Insofern ProRes wie oben beschrieben aktiviert ist, kann man in der Kamera-App direkt mit der Aufnahme beginnen. Die Restdauer wird im Sucher eingeblendet. Bei meiner 2 TB großen SSD kann ich folgende Videos aufnehmen:

Videos in 4K mit 60fps: Maximal 148 Minuten

Videos in 4K mit 120fps: Maximal 73 Minuten

Die Handhabung ist einfach, da die SSD nur wenig aufbaut und zudem noch leicht ist. Da das Kabel zur Seite führt, stört dieses nicht. Nutzt man jedoch einen iPhone-Cage zur besseren Videoaufnahme, empfehle ich lieber die Lexar Professional Go Portable SSD mit Hub, die sich besser an einem Cage anbringen lässt.

Für die schnelle Videoaufnahme mit ProRes eignet sich die MagSafe-SSD hervorragend. Hat man ein Case mit MagSafe im Einsatz, ist das auch kein Problem.

So schnell ist die Lexar SL500M am Mac

Mit USB 3.2 Gen 2×2 kann die Festplatte mit bis zu zu 2.000 MB/s lesen und und 1.800 MB/s schreiben. Allerdings unterstützt der Mac den USB-Standard nicht und schafft in meinen Test nur 1.200 MB/s beim Schreiben und 860 MB/S beim Lesen. Das sind immer noch starke Geschwindigkeiten, allerdings ist man auf den USB-Standard begrenzt. Damit wird aber immer noch sichergestellt, dass der Datentransfer schnell erfolgt.

Besonders dünn und kompakt

Die 2 TB große Lexar SL500M ist wirklich besonders kompakt und dazu auch noch ultra-dünn. Das Gehäuse ist leicht gebogen und an der dünnsten Stelle nur 4,8 Millimeter dick – in der Mitte sind es 7,8 Millimeter. Darüber hinaus ist die Festplatte 54 Millimeter breit und 85 Millimeter lang. Das Gewicht liegt bei leichten 44 Gramm. Die Lexar SL500M passt in die Handfläche und somit auch in die Hosentasche. Transportabel ist die kleine Festplatte allemal.

Fazit und Preis

Die handliche Lexar SL500M ist eine schnelle SSD mit MagSafe-Hülle, die für ProRes-Aufnahmen am iPhone bestens geeignet ist. Darüber hinaus ist die Verwendung am Mac und PC möglich, wobei die Geschwindigkeiten etwas langsamer sind, wenn kein USB 3.2 Gen 2×2 unterstützt wird. Im Lieferumfang ist zudem eine kleine Handschlaufe für die Silikonhülle enthalten, ebenso gibt es einen aufklebbaren MagSafe-Ring, für Smartphones, die MagSafe nicht eingebaut haben.

Die Lexar SL500M mit 2 TB Speicher, so wie ich sie im Einsatz habe, kostet 209,89 Euro. Die Variante mit 1 TB Speicherplatz liegt bei 132 Euro und wer besonders viel Speicherplatz benötigt, kann für 399,99 Euro die Version mit 4 TB Speicher wählen. Derzeit ist auf der Produktseite noch ein 10 Prozent Coupon verfügbar. Die 2 TB Variante ist bei coolblue.de aktuell mit 165 Euro am günstigsten.

