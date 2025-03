Mova X4 Pro: Neuer Wischsauger entfernt Flecken mit 80 Grad heißem Wasser

In den letzten Jahren haben sie ihren Siegeszug in viele Haushalte begonnen: Praktische Wischsauger, die sowohl kabellos trocken als auch nass die Böden im eigenen Zuhause reinigen können. Dank der kompakten Maße lassen sich die Wischsauger auch in jedem kleinen Abstellraum unterbringen und sind dank integriertem Akku und selbstreinigenden Bürsten wartungsarm und schnell wieder einsatzbereit.

Auch bei mir erledigt seit geraumer Zeit ein Wischsauger, der Dreame H12 Dual (Amazon-Link), sehr zufriedenstellend seine Dienste auf den Böden meiner Wohnung. Die Tochterfirma von Dreame, Mova, hat nun mit dem Mova X4 Pro ebenfalls einen neuen Wischsauger im Gepäck, der sich sehr flexibel einsetzen lässt und über einige praktische Extras verfügt.

Der neue Mova X4 Pro wird vom Hersteller als „Nass-Trocken-Sauger“ definiert, der über eine integrierte Heißwasser-Wischfunktion mit 80 Grad heißem Wasser verfügt. Auf diese Weise soll sich gerade festgetrockneter oder besonders hartnäckiger Schmutz noch besser entfernen lassen. Der X4 Pro erhitzt das Wischwasser schnell auf die oben angegebene Temperatur und setzt darüber hinaus auch auf einen starken 20.000 Pa starken SpotHeat-Sprüher für besonders hartnäckige Flecken. Laut Mova soll so eine „im Vergleich zu herkömmlichen Nass-Trocken-Staubsaugern eine bis zu 10 Mal höhere Leistung“ erreicht werden.

Auch bei der Selbstreinigung der Wischbürste kommen hohe Temperaturen zum Einsatz: Diese erfolgt mit 100 Grad heißem Wasser für eine hundertprozentige Fleckentfernung auf der Rollenbürste, auf die eine Lufttrocknung mit 90 Grad heißer Luft folgt. So soll die Bürste nicht nur getrocknet werden, sondern sie bleibt auch flauschig und geruchsfrei. Zudem stehen zwei Reinigungsmodi bereit, eine intelligente sowie eine gründliche Selbstreinigung: Entweder eine gründliche, leise Bürstenreinigung oder schnelle und effiziente Ergebnisse.

Tangle-Free-Lösung verhindert Verhedderung von Haaren

Um für gute Reinigungsergebnisse zu sorgen, setzt der Mova X4 Pro zudem auf eine hohe Saugkraft mit moderner Tangle-Free-Lösung: Dadurch sollen Verhedderungen der Vergangenheit angehören. Dank der leistungsstarken Saugkraft von 20.000 Pa wird die Nass- und Trockenreinigung vereinfacht, während der gezahnte Abstreiferkamm verhedderte Haare professionell herauszieht. Mit seiner 180 Grad-Lie-Flat-Reach-Technologie und einer Schwenkbarkeit um 60 Grad beseitigt der X4 Pro auch Staub und Schmutz in schwer erreichbaren Bereichen und reinigt für eine noch bessere Eckenreinigung nahtlos an Wänden und Fußleisten entlang.

Um den Mova X4 Pro zu lagern und aufzuladen, steht eine Dockingstation als mitgeliefertes Zubehör für den Wischsauger bereit. Der Wischsauger lässt sich einfach in die Station einstellen, um nahtlos angedockt und geladen zu werden. Sobald der X4 Pro in die Station gestellt wird, schaltet er sich automatisch ab und lädt sich in nur 45 Minuten komplett auf. Auch die Akkulaufzeit im intelligenten Reinigungsmodus wird mit 45 Minuten angegeben.

Auf der deutschen Mova-Website ist der neue Mova X4 Pro noch nicht gelistet, und auch bei Amazon ist trotz eigener Produktseite noch keine Verfügbarkeit gegeben. Ein niederländischer Händler gibt den Preis mit 599 Euro an. Eine Verfügbarkeit dürfte allerdings auch hierzulande in Kürze erfolgen, und der neue Mova X4 Pro auch offiziell im Handel erhältlich sein. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch die Neuerscheinung in Aktion.

