Apple verbesserte die AirPods Max mit iOS 18.4

Neue Hardware hat Apple im vergangenen Jahr ins Rennen geschickt, im September haben die AirPods Max immerhin einen USB-C-Anschluss bekommen. Genau für dieses Modell wird jetzt noch einmal an der Software geschraubt, genauer gesagt mit dem im April anstehenden Start von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4.

„Im nächsten Monat wird ein neues Softwareupdate verlustfreies Audio und Audio mit extrem niedriger Latenz auf die AirPods Max bringen und so das ultimative Hörerlebnis und eine noch bessere Leistung für die Musikproduktion bieten“, schreibt Apple in einer Pressemitteilung. Mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel wird man Musik, Filme und Spiele in höchster Audioqualität genießen können.

Mit diesem Update schalten die AirPods Max verlustfreies Audio mit 24 Bit und 48 kHz frei. Zudem wird man auch von der extrem niedrigen Latenz des Audios profitieren, die die Verzögerungszeit deutlich senkt. Sie soll dann mit der der nativ integrierten Lautsprechern von Mac, iPad und iPhone vergleichbar sein.

Schlechte Nachrichten gibt es derweil für diejenigen, die die AirPods Max vor September 2024 gekauft haben. Die Version mit Lightning-Anschluss wird die beiden neuen Funktionen nicht erhalten.

Angebot Apple AirPods Max Kabellose Kopfhörer, aktive Geräuschunterdrückung auf Pro Level,... ULTIMATIVES OVER-EAR HÖRERLEBNIS – Der von Apple entwickelte dynamische Treiber liefert Hi-Fi Audio. Computational Audio kombiniert ein spezielles...

FÜNF NEUE FARBEN – Die AirPods Max kommen in fünf neuen Farben: Mitternacht, Polarstern, Blau, Violett und Orange. Auch ein farblich passendes...