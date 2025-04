Frühjahrs-Rabatt: Nothing Ear und Nothing Ear (open) reduziert

Das noch junge Tech-Unternehmen Nothing macht seit ein paar Jahren nicht nur mit stilvoll designten Smartphones mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis auf sich aufmerksam, sondern stellt auch passendes Zubehör wie Kopfhörer zum Kauf bereit. Im Rahmen eines „Spring Sales“, also eines Frühjahrs-Angebots, lassen sich nun zwei True Wireless-Modelle von Nothing mit satten Rabatten kaufen.

In der Rabattaktion inbegriffen ist unter anderem der Nothing Ear, ein klassisches In-Ear-Modell, das in zwei Farben – Schwarz und Weiß – erhältlich ist. Der Nothing Ear wurden Ende April des vergangenen Jahres präsentiert und kommen mit einem speziell angefertigten 11 mm-Dynamiktreiber sowie einr Keramikmembran daher, die für einen satten Klang und knackige Höhen sorgen sollen.

Der erweiterte Equalizer von Nothing bietet viele Anpassungsmöglichkeiten über eine einfache grafische Oberfläche in der X-App von Nothing. User können ihr Hörerlebnis mit Q-Faktor und Frequenzsteuerung verbessern sowie separate Profile für verschiedene Genres erstellen. Ein neuer Smart ANC-Algorithmus prüft, ob Geräusche zwischen den Ohrhörern und dem Gehörgang durchdringen, und fügt entsprechend mehr Geräuschunterdrückung hinzu.

Die adaptive Geräuschunterdrückung (Adaptive ANC) des Nothing Ear berücksichtigt auch störende Hintergrundgeräusche und wählt automatisch eine der drei Stufen (hoch, mittel oder niedrig) aus. Der Nothing Ear bietet mit 45 dB eine fast doppelt so hohe Geräuschunterdrückung wie der Vorgänger Ear (2) und soll mit einer Bandbreite von bis zu 5.000 Hz auch schwierigere Geräusche effektiv erkennen und reduzieren.

Im Vergleich zum Vorgänger gibt es beim Nothing Ear auch eine bis zu 25 Prozent längere Akkulaufzeit: Bis zu 40,5 Stunden nach einer vollständigen Aufladung mit dem Ladecase oder 8,5 Stunden mit einer Aufladung. Zum schnellen Laden unterstützt die Neuerscheinung kabelloses Laden mit 2,5 Watt. Eine zehnminütige Schnellladung ermöglicht eine zehnstündige Hördauer mit dem Case.

Ein neues Mikrofon-Design sorgt beim Sprechen für klarere Übertragung, zudem wurde ein neuer, zusätzlicher Luftkanal am Stiel angebracht, so dass der Wind einen freieren Weg hat. Dies soll Störungen im Vergleich zum Ear (2) um 60 Prozent reduzieren. Dank einer Dual Connection-Funktion kann schnell zwischen zwei verbundenen Geräten gewechselt werden, und auch eine ChatGPT-Integration ist gegeben. Der Nothing Ear ist in den beiden Farben Schwarz und Weiß bei Amazon zum vergünstigten Preis von 109 Euro erhältlich, das entspricht einem Rabatt von 27 Prozent im Vergleich zum Standardpreis von 149 Euro. Auch eine optionale Prime-Versandoption steht bereit.

Nothing Ear (open): Offene Kopfhörer mit Bügeldesign

Zu Beginn hatte man sich bei Nothing auf In-Ear-Kopfhörer wie die oben bereits beschriebenen Nothing Ear konzentriert. Mit dem Nothing Ear (open) ging man dann aber im Oktober 2024 sowohl technologisch, als auch designtechnisch neue Wege: Der Nothing Ear (open) setzt auf eine offene Bauweise und wird mittels Ohrbügel an seinem Platz gehalten.

Der jeweils 8,1 Gramm leichte neue Nothing Ear (open) wird in typischer Nothing-Manier in weißer Farbe sowie in einem nur 19 mm dünnen und knapp 64 Gramm leichten weiß-transparenten Lade- und Transportcase ausgeliefert. Für einen ausgewogenen und präzisen Sound soll ein stufenförmiger dynamischer 14,2 mm-Treiber, eine titanbeschichtete Membran und ein Bass Enhance-Algorithmus sorgen.

Das Design der Ear (open)-Lautsprecher sorgt für einen offenen Klang, der sich mittels einer Open Sound Technology der Umgebung anpasst. Das Modell ist zudem mit einem Sound Seal-System und gerichteten Lautsprechern ausgestattet, damit man nur den Sound hört. Die Ear (open) sind für einen bequemen Sitz mit einer Dreiecksstruktur stabilisiert und um 50 Grad geneigt, damit der Lautsprecher direkt über dem Ohr sitzt. Der Ohrbügel hat einen Nickel-Titan-Draht, der ihn flexibel und gleichzeitig robust macht.

Zu den weiteren Features des Nothing Ear (open) gehört ein LED-Ladestatus im Ladecase, eine Wasser- und Staubbeständigkeit nach IP54, Bluetooth-Version 5.3 samt LE, eine Unterstützung für Microsoft Swift Pair und Google Fast Pair, ebenso wie eine Pinch-Steuerung am Earbud, eine Suchfunktion und eine bis zu achtstündige Wiedergabezeit mit einer Ladung. Mit Hilfe des Ladecases ist eine Wiedergabe von bis zu 30 Stunden möglich, danach kann der 635 mAh-Akku im Ladecase über USB-C aufgeladen werden.

Im Lieferumfang des Nothing Ear (open) sind neben den beiden Earbuds auch das Ladecase, ein weißes USB-C-auf-USB-C-Kabel sowie ein Benutzerhandbuch enthalten. Der Nothing Ear (open) ist im Rahmen des Frühjahrs-Angebotes bei Amazon in weißer Farbe zum Preis von 99 Euro und einem Rabatt von 34 Prozent erhältlich, sonst wird für das Open Ear-Modell 149 Euro fällig.

