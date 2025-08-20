Bestpreis: Robuster Outdoor-Lautsprecher „Soundcore Boom 3i“ in allen Farben reduziert

Der Bluetooth-Lautsprecher Anker Soundcore Boom 3i (Amazon-Link) ist aktuell wieder zum Bestpreis erhältlich. Statt die damals geforderten 129,99 Euro, kannst du den robusten Speaker in allen Farben für nur je 89,99 Euro kaufen.

Das kann der Soundcore Boom 3i

Der Soundcore Boom 3i ist nicht einfach nur ein weiterer Outdoor-Lautsprecher: Er kann sogar schwimmen – und das aufrecht und stabil. Möglich macht das ein beschwerter Boden, der für perfekte Balance sorgt. Egal ob beim Kajakfahren, auf der Luftmatratze oder bei der nächsten Poolparty: Der Boom 3i bleibt oben und liefert dabei lauten, klaren Sound.

Wasserdicht, staubdicht, outdoortauglich

Dank IP68-Zertifizierung ist der Boom 3i gegen Wasser, Staub, Sand und sogar Schnee bestens geschützt. Unter der Haube stecken 50 Watt RMS-Leistung, um ordentlich Stimmung zu machen. Das Zwei-Wege-System sorgt für klare Höhen, während die BassUp 2.0-Technologie und ein intelligenter DSP-Crossover für druckvollen Bass bis 56 Hz sorgen. Klingt satt, klingt sauber.

Robustes Design für jedes Abenteuer

Das Gehäuse besteht aus stoßfestem Polycarbonat, ist UV-beständig und übersteht sogar Stürze aus bis zu einem Meter Höhe. In der kostenlosen Soundcore-App warten praktische Features wie eine Sprachverstärkung, eine Notfall-Sirene oder die „Buzz Clean“-Funktion, um Sand oder Wasser aus dem Lautsprechergitter zu befördern. Und wenn es dunkel wird, startet die Party erst richtig: Mit einer beat-synchronen Lichtshow, sechs Lichtmodi und stimmungsvollen Ambiente-Optionen wird jedes Camp zum Mini-Festival. Der 2.000 mAh Akku hält dabei bis zu 16 Stunden durch.

Für wen ist der Boom 3i geeignet?

Ob auf dem Wasser, beim Wandern, am Lagerfeuer oder einfach nur im Park: Der Soundcore Boom 3i liefert nicht nur richtig guten Sound, sondern ist auch extrem robust und clever ausgestattet. Natürlich kann man mit dem Lautsprecher auch in Innenräumen Musik hören.