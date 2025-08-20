Discord-App jetzt mit Handoff-Support für iPhone, iPad und Mac

Die Messaging-Plattform Discord (App-Store-Link), die besonders in der Gaming-Community beliebt ist, hat ein Update bekommen, das die geräteübergreifende Nutzung auf iPhone, iPad und Mac nahtlos möglich macht: Denn Discord unterstützt ab sofort Handoff. Somit kannst du fortan zum Beispiel eine Chat-Nachricht auf dem iPhone starten und sie, wenn sich dein Mac in der Nähe befindet, dort beenden, wenn du über Handoff das Gerät wechselst.

In den Release Notes von Discord zum Update 293.0 heißt es:

„Wenn Du dich auf einem Gerät in einem Discord-Kanal befindest und zu einem anderen Gerät wechselst, wird Discord nun als empfohlene App im Dock auf Mac und iPad oder im App-Umschalter auf dem iPhone angezeigt. Öffne Discord dort, um direkt zu dem Kanal zu gelangen, den Du auf deinem anderen Gerät geöffnet hattest.“

Um Handoff zu nutzen, musst du dieses auf allen gewünschten Geräten aktivieren. Das geht über die Einstellungen-App unter dem Menü-Punkt „Allgemein“ und dann „AirPlay und Handoff“. Hast du Handoff aktiviert, poppt im Dock des Macs und des iPads oder im App-Umschalter auf dem iPhone das Discord-Icon auf, wenn sich ein Gerät in der Nähe befindet, auf dem die Discord-App gerade geöffnet ist. Tippe auf das Icon, um das Gerät zu wechseln.

Discord 293.0 steht zum Download bereit

Das App-Update von Discord kannst du ab sofort im App Store herunterladen. Discord selbst lässt sich kostenfrei laden und auch nutzen. Zusatzfunktionen wie benutzerdefinierte Emojis und Sticker, das Teilen größerer Dateien und benutzerdefinierte Video-Hintergründe bekommst du über ein Abo des Discord-Dienstes Nitro. Dieses kostet monatlich 2,99 Euro im Basic-Tarif und 9,99 Euro monatlich im Standard-Tarif.