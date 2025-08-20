Anker Solix C1000 Gen 2: Powerstation im neuen Design und mit mehr Leistung

Mit der neuen Powerstation Anker Solix C1000 Gen 2 hat das Unternehmen einen Nachfolger der beliebten Station C1000 vorgestellt. Das neue Modell setzt auf ein verbessertes und kompakteres Design und kann sogar in nur 49 Minuten vollständig aufgeladen werden.

Der integrierte LiFePO4-Akku bietet eine Kapazität von 1.024 Wattstunden. Im Vergleich zum Vorgänger liefert er mehr Leistung: Geräte mit bis zu 2.000 Watt sind kein Problem – kurzzeitig kann die Station sogar 3.000 Watt bewältigen. Wie bereits erwähnt, lässt sich die C1000 Gen 2 besonders schnell laden, nämlich doppelt so schnell wie das Vorgängermodell. Möglich macht das der neue „Ultra Fast Charge“-Modus, der per App aktiviert werden kann.

Diese Anschlüsse bietet die Anker Solix C1000 Gen 2

Auf der Vorderseite findet sich nicht nur ein smartes Display, sondern auch fünf klassische Steckdosen. Für das komfortable Laden von Kleingeräten stehen drei USB-C-Ports sowie ein älterer USB-A-Anschluss zur Verfügung. USB-C liefert dabei bis zu 140 Watt Leistung – genug, um beispielsweise ein MacBook Pro schnell zu laden. Umgekehrt lässt sich die Station auch umweltfreundlich per Solar-Input aufladen, vorausgesetzt, passende Solarpanels sind vorhanden. Die maximale Eingangsleistung liegt bei 600 Watt.

Weitere Vorteile: Eine zugehörige App, mit der sich alle Daten einsehen und Anschlüsse steuern lassen, ein sehr leiser Betrieb sowie die Option zur Notstromversorgung mit Umschaltung in unter 10 Millisekunden.

Die Anker Solix C1000 Gen 2 kommt Anfang September in den USA zum Preis von 799 US-Dollar auf den Markt. Informationen zur Verfügbarkeit in Deutschland gibt es bislang nicht, allerdings kann man auf einen baldigen Start einer EU-Version hoffen. Immerhin steht bereits in wenigen Wochen die Technikmesse IFA in Berlin an.