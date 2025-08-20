So günstig wie noch nie: 11-Zoll iPad Pro mit M4 und Cellular im Angebot

Im Frühjahr letzten Jahres gestartet, kannst du das iPad Pro mit 11-Zoll-Display, M4-Chip und Cellular-Anbindung zum aktuellen Jahresbestpreis kaufen. Ausgestattet mit 256 GB Speicher und Standardglas kostet das iPad Pro derzeit nur 1.079 Euro (bei Amazon oder MediaMarkt) statt 1.449 Euro – günstiger gab es dieses Modell noch nie. Andere Varianten mit mehr Speicher oder in anderen Farben sind nicht reduziert.
Was kann das iPad Pro?
Eigentlich empfehle ich besonders gerne das iPad Air, da es für die meisten Alltagsaufgaben völlig ausreicht. Wer jedoch ein echtes High-End-iPad sucht, greift zum iPad Pro. Das OLED-Display ist wirklich großartig: Farben sehen fantastisch aus und Texte sind gestochen scharf. Im Vergleich zum iPad Air bietet das iPad Pro die ProMotion-Technologie, also eine flüssige Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch Animationen und Scrollen butterweich sind. Der M4-Chip ist ultraschnell und liefert die nötige Power, wenn man professionelle Aufgaben erledigen möchte. Darüber hinaus ist selbstverständlich Apple Intelligence an Bord.
Das 13-Zoll-iPad Pro ist mit nur 5,1 Millimetern das dünnste iPad bisher, allerdings merkt man den Unterschied zum 5,3 Millimeter dünnen 11-Zoll-Modell kaum. Die Cellular-Variante wiegt nur 446 Gramm und fällt im Rucksack kaum auf.
M4 iPad Pro jetzt reduziert kaufen
Also: Wenn du ein zukunftssicheres iPad suchst, das noch viele Jahre seinen Dienst verrichten wird, ist das iPad Pro eine sehr gute Wahl. Das Modell mit Cellular bietet eine Mobilfunkverbindung für unterwegs, damit du auch unabhängig von Hotspots im Internet surfen kannst.
- WARUM IPAD PRO − Das iPad Pro ist das ultimative iPad Erlebnis in einem unglaublich dünnen und leichten Design. Es kommt mit dem bahnbrechenden...
- 11" ULTRA RETINA XDR DISPLAY − Das Ultra Retina XDR liefert extreme Helligkeit und Kontrast, beeindruckende Farbgenauigkeit und kommt mit...
Kommentare 1 Antwort
Wie sieht denn der Stromverbrauch beim iPad Pro M4 11″ 256GB cellular aus? Vebraucht das im Vergleich zu einem älteren iPad Pro 11″ 256GB cellular mit Axxx-Prozessor auch so viel Strom mehr wie das iPad Aier M3 11″ 256GB cellular im Vergleich zum iPad Air 3 11″ 256GB cellular?
Mein sechs Jahre altes iPad Air 3 hielt nämlich trotz des alten Akkus länger durch als ein nagelneues iPad Air M3. Das finde ich nicht wirklich prickelnd und ich ärgere mich das Air 3 weggegeben zu haben und würde eher das M3 zurückgeben.