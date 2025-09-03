JBL Grip: Der kleine Bluetooth-Lautsprecher für große Abenteuer

JBL bringt mit dem JBL Grip frischen Wind in die Welt der kompakten Lautsprecher. Klein, leicht, robust und dabei vollgepackt mit cleverer Technik, gutem Sound und stylischen Lichteffekten. Ob beim Wandern, Radfahren, auf dem Festival oder beim nächsten Strandurlaub: Der JBL Grip ist gemacht für Menschen, die viel unterwegs sind und trotzdem nicht auf satten Sound verzichten wollen.

Das hochkant designte Gehäuse mit dem markanten JBL-Logo sieht nicht nur cool aus, sondern ist auch besonders griffig. Über den integrierten Seilhaken lässt sich der Lautsprecher an Rucksack, Zeltstange oder Fahrradlenker befestigen und so einfach mitnehmen.

Klein, aber dennoch laut

Kompakt heißt hier nicht leise, im Gegenteil: Mit 16 Watt Ausgangsleistung liefert der JBL Grip ordentlich Power. Besonders clever ist der AI Sound Boost, der deine Musik in Echtzeit analysiert, um den Klang zu optimieren.

Wer es noch lauter mag, kann den Grip dank Auracast mit anderen Lautsprechern koppeln. So lässt sich ganz einfach ein Stereo-Setup erstellen oder ein ganzer Raum mit synchronem Sound füllen.

JBL Grip leuchtet im Takt

Ein Highlight ist das integrierte Ambient-Light auf der Rückseite. Die Beleuchtung reagiert nicht nur auf den Beat, sondern lässt sich über die JBL App individuell einstellen: Farbe, Helligkeit, Animation – alles anpassbar.

Langlebig, wetterfest und nachhaltig gedacht

Der JBL Grip hält bis zu 12 Stunden durch, mit aktiviertem Playtime Boost sogar bis zu 14 Stunden. Ist der Akku leer, ist er schnell wieder aufgeladen. Und weil viele Outdoor-Fans auch Wert auf Nachhaltigkeit legen, besteht das Gehäuse des JBL Grip aus recyceltem Kunststoff.

Das Ganze wird abgerundet durch eine IP68-Zertifizierung. Damit ist der JBL Grip nicht nur staub- und wasserdicht, sondern auch stoßfest.

Verfügbarkeit und Preis

Der JBL Grip ist ab dem 8. September 2025 im Handel erhältlich. Zur Auswahl stehen gleich sieben verschiedene Farben: Schwarz, Weiß, Lila, Rot, Blau, Camouflage und Pink. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99,99 Euro.