FRITZ!Repeater 1700 mit Wi-Fi 7 ab sofort erhältlich

Mit dem FRITZ!Repeater 1700 macht FRITZ! Wi-Fi 7 jetzt auch auf kleinstem Raum erlebbar. Der neue FRITZ!Repeater 1700 funkt im Dualband-Modus auf 2,4 und 5 GHz und erreicht dabei bis zu 3.600 MBit/s – das sind 600 MBit/s mehr als beim Vorgänger.

Dank Gigabit-LAN-Port und leistungsstarker Mesh-Technologie sorgt der FRITZ!Repeater 1700 für schnelles, stabiles Internet auch in der hintersten Ecke. Und durch Multigigabit-WLAN laufen jetzt noch mehr Geräte gleichzeitig – ganz ohne Einbrüche bei der Geschwindigkeit.

Wi-Fi 7: Mehr Speed, mehr Geräte, mehr Reichweite

Was bringt Wi-Fi 7 in der Praxis? Vor allem eins: Mehr Tempo und bessere Auslastung. Der FRITZ!Repeater 1700 nutzt zwei Antennen für 2,4- und 5-GHz-Betrieb und unterstützt Multi-Link Operation. Also die gleichzeitige Datenübertragung auf beiden Frequenzbändern. Das sorgt für schnelleren Datenaustausch und ein besonders dynamisches Surferlebnis.

FRITZ!Repeater 1700 geht für 119 Euro in den Verkauf

Für 119 Euro startet der FRITZ!Repeater 1700, unter anderem lässt er sich bei MediaMarkt und Saturn bestellen.