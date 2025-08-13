Tribit StormBox Mini+: Kompakter Bluetooth-Speaker mit kleiner RGB-Lightshow

In den vergangenen Monaten haben wir euch bereits einige der Lautsprecher vom Hersteller Tribit hier im Blog vorgestellt, darunter auch den StormBox Blast 2 oder den StormBox 2. Mit dem StormBox Mini+ (Amazon-Link) gibt es nun einen kleinen, aber feinen Bluetooth-Lautsprecher, der sich perfekt für Reisen, das Büro, die Küche oder für Kinder eignet.

Der Tribit StormBox Mini+ ist einer der kleinsten Bluetooth-Lautsprecher des Tribit-Portfolios und liefert eine Ausgangsleistung von 12 Watt inklusive eines 360° Stereo-Raumklangs durch ein Links-Rechts-Akustikdesign. Die kleine Boombox ist mit zwei leistungsstarken 48-mm-Breitbandtreibern und einem Passivradiator ausgestattet, und verfügt außerdem über eine integrierte 2+1 Band Dynamikbereichskontrolle zur Verbesserung von Klarheit und Ausgewogenheit bei wiedergegebenen Inhalten.

Auch im Bereich der Akkulaufzeit will der mit Maßen von 11,9 x 9,1 x 9,1 cm und einem Gewicht von rund 545 Gramm kompakt gehaltene Lautsprecher punkten. Laut Hersteller gibt es beim StormBox Mini+ über den integrierten 2.600 mAh-Akku eine bis zu zwölfstündige Akkulaufzeit bei 50 Prozent Lautstärke und ausgeschalteter RGB-Beleuchtung. Ist der Akku dann doch einmal erschöpft, kann das Gerät über den USB-C-Anschluss in rund 2,5 Stunden wieder komplett aufgeladen werden, so dass der Lautsprecher schnell wieder für weitere Einsätze bereit ist. „Perfekt für Zuhause, Picknicks, Bergwanderungen und jedes Outdoor-Abenteuer“, berichtet Tribit dazu.

Konnektivität: Bluetooth 5.4 und AUX-In

Im Hinblick auf die Konnektivität stellt der Tribit StormBox Mini+ eine aktuelle Bluetooth 5.4-Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt das Gerät auch eine AAC- und SBC-Dekodierung: AAC liefert einen klareren, detailreicheren Klang, während SBC eine breite Kompatibilität mit allen Bluetooth-fähigen Geräten gewährleistet. Darüber hinaus können über den ebenfalls vorhandenen AUX-Eingang auch andere Audio-Geräte angeschlossen werden.

Wie bei allen anderen Lautsprechern von Tribit versteht sich auch der kleine StormBox Mini+ mit der hauseigenen Tribit-App (App Store-Link), die kostenlos für das iPhone im deutschen App Store geladen werden kann. Dort lässt sich der Sound der kleinen Boombox weiter anpassen, indem aus fünf voreingestellten Soundmodi und einem Equalizer für individuelle Anpassungen ausgewählt werden kann. Ebenso lässt sich in der App ein Stereo-Paar aus zwei StormBox Mini+-Geräten verwalten, um einen echten Stereo-Klang zu erreichen.

Zu den weiteren Eigenschaften des Tribit StormBox Mini+ gehört auch eine Wasserdichtigkeit nach IPX7, um laut Hersteller „für jedes Wetter und jedes Abenteuer gerüstet“ zu sein. Bei der Schutzklasse IPX7 ist das Gerät bis zu 30 Minuten bei einem Eintauchen ins Wasser geschützt, dabei kann eine Wassertiefe bis zu 1 Meter erreicht werden. Einer Nutzung am Pool steht damit nichts entgegen.

Nettes kleines Extra: Pulsierender RGB-Leuchtring

Als kleines Gimmick hat Tribit dem StormBox Mini+ auch noch einen RGB-Leuchtring auf der Oberseite spendiert, der in vielen verschiedenen Farben passend zur Musik pulsiert. Bei Bedarf lässt sich das RGB-Licht über einen Button auf der Rückseite des Geräts ausschalten, um so beispielsweise eine längere Akkulaufzeit zu haben. Ebenfalls praktisch sind die drei großen Buttons auf der Vorderseite, mit denen sich die Audioinhalte steuern lassen. Ein integriertes Mikrofon sorgt darüber hinaus dafür, dass auch Anrufe freihändig entgegengenommen werden und über den Bluetooth-Lautsprecher geführt werden können.

Ich hatte die Gelegenheit und konnte mit den Tribit StormBox Mini+ bereits in Person ausprobieren und kann sagen: Insgesamt hinterlässt der Lautsprecher bei mir einen guten und zufrieden stellenden Eindruck: Das Design und die Materialqualität ist ansprechend, die Soundqualität für ein Gerät dieser Einstiegs-Preisklasse überraschend gut, die Akkulaufzeit ausreichend für einen Tag im Park oder am Pool, und die Bauweise dank IPX7-Zertifizierung und rutschfesten Silikonpads auf der Unterseite robust. Ob es nur ein Zufall ist, dass das knubbelige Design des Lautsprechers dem Wonderboom 4 von Ultimate Ears sehr ähnlich sieht? Mit Straßenpreisen von rund 75 Euro und einer etwas besseren Ausstattung spielt der Wonderboom 4 allerdings auch nicht in der gleichen Liga.

Der Tribit StormBox Mini+ ist in drei Farben – Schwarz, Blau und Grün – bei Amazon zum Preis von kleinen 35,99 Euro erhältlich. Auf der Produktseite von Tribit gibt es weitere Informationen, dort kann der Lautsprecher ebenfalls für 36,95 Euro erworben werden.