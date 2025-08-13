MagentaSport wird teurer: Telekom dreht an der Preisschraube

Die Deutsche Telekom hat die Preise für ihr Sport-Streaming-Angebot MagentaSport angehoben – und das teils deutlich. Kundinnen und Kunden mit MagentaTV zahlen für das Jahresabo der Sport-Option jetzt 9,95 Euro im Monat. Zum Vergleich: Bisher lag der Preis bei 7,95 Euro und wer vor zwei Jahren abgeschlossen hat, zahlte sogar nur 4,95 Euro monatlich. Das bedeutet in Summe: Der Preis hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt.

Wer sich nicht langfristig binden möchte, kann weiterhin das monatlich kündbare Abo wählen. Das wird allerdings ebenfalls teurer und kostet jetzt 14,95 Euro im Monat – zuvor waren es 12,95 Euro. Noch tiefer in die Tasche greifen müssen Sportfans, die MagentaSport ohne MagentaTV nutzen wollen. Hier liegt der neue Preis für das Jahresabo bei 14,95 Euro pro Monat. Das entspricht einem Plus von 2 Euro im Vergleich zum bisherigen Preis.

Beim Flex-Abo, das monatlich kündbar ist, bleibt es immerhin beim bekannten Preis von 19,95 Euro pro Monat. Der ist zwar ohnehin recht hoch, bleibt aber zumindest stabil.

Das bietet MagentaSport der Telekom

MagentaSport ist das Streaming-Angebot der Deutschen Telekom für Sportfans und bietet eine ziemlich breite Auswahl an Live-Sportübertragungen, vor allem im Bereich von Ligen und Wettbewerben, die nicht immer im klassischen Free-TV zu sehen sind.