Tribit StormBox 2: Wohl einer der besten kompakten Bluetooth-Lautsprecher am Markt

Es ist schon eine ganze Zeit vergangen, seitdem ich einen Bluetooth-Lautsprecher von Tribit in der Hand gehabt habe. Im Oktober 2020 habe ich die kleine Tribit StormBox Micro der ersten Generation genauer unter die Lupe genommen und war damals begeistert vom hervorragenden Klang, der aus der kleinen Box kam. Kollege Freddy schaute sich dann ein Jahr später die deutlich größere Tribit StormBox Pro an, kam aber zu einem ähnlichen Ergebnis, was den Sound betrifft.

In der Zwischenzeit hat sich bei Tribit eine Menge getan, und einige neue Modelle sind auf den Markt gekommen, darunter auch der kompakte Bluetooth-Speaker Tribit StormBox 2. Wer bereits einen JBL Flip oder einen Ultimate Ears Boom besitzt, wird beim Design der StormBox 2 sicherlich das ein oder andere Déjà-vu haben. Mit Maßen von 18 x 6,9 x 6,9 cm und einem Gewicht von 580 Gramm ist der mobile Lautsprecher zudem ähnlich kompakt wie die Konkurrenz von JBL oder Ultimate Ears, und punktet in einigen Bereichen sogar noch mit besseren Spezifikationen.

Die Tribit StormBox 2 wird in schwarzer Farbe inklusive einer fest angebrachten Stofflasche zum Aufhängen, einem USB-A-auf-USB-C-Ladekabel und einer kleinen Bedienungsanleitung in einem auffälligen gelb-schwarzen Karton ausgeliefert. Die kleine Bluetooth-Box ist etwa so groß wie eine 0,5l-Getränkedose und verfügt auf der Rückseite über einen unter einer Gummilippe versteckten USB-C-Ladeanschluss sowie einen AUX-In-Port. Die Gummilippe ist notwendig, da der Lautsprecher nach IPX7 komplett wasserdicht ist und sogar einen Sturz in den Pool unbeschadet übersteht.

Großer Pluspunkt: Bis zu 24-stündige Akkulaufzeit

Nach einem rund vierstündigen Ladevorgang ist der integrierte 5.200 mAh-Akku voll geladen und steht dann für eine bis zu 24-stündige Akkulaufzeit zur Verfügung. Laut Tribit soll sich diese erreichen lassen, wenn man den Lautsprecher ohne XBass-Funktion bei ungefähr 60 Prozent der maximalen Lautstärke betreibt. Ich höre nicht 24 Stunden am Stück Musik, daher kann ich die ununterbrochene Wiedergabe für diesen Zeitraum nicht einschätzen. Aber da die StormBox 2 bereits bei geringer Lautstärke ordentlich Power mitbringt, dürfte es realistisch sein, dass diese Werte in etwa erreicht werden. Zum Vergleich: JBL gibt für den Flip 6 eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden an, der Boom 4 von Ultimate Ears soll auf maximal 15 Stunden kommen.

Doch was genau ist die XBass-Funktion? Über einen Button auf der Rückseite des Bluetooth-Speakers kann die XBass-Technologie aktiviert werden, die dem 34 Watt-Lautsprecher (2x 17W) einen noch tieferen und beeindruckenderen Bass verleihen. Besonders bei elektronischer Musik ist dieses Feature ein echter Mehrwert und bietet noch mehr Lebendigkeit und kraftvolleren Klang – was allerdings auch etwas zu Lasten der Akkulaufzeit geht.

Zu den weiteren Pluspunkten der Tribit StormBox 2 gehört eine Freisprechfunktion zum Führen von freihändigen Telefonaten, ein AUX-Anschluss (AUX-Kabel liegt leider nicht bei), Bluetooth 5.3 mit den Protokollen A2DP, AVRCP, HFP und HSP mit einer kabellosen Reichweite von bis zu 45 Metern, sowie eine Möglichkeit, zwei StormBox 2-Geräte für einen noch intensiveren Klang miteinander zu verbinden, „perfekt für Treffen im Innen- und Außenbereich“, wie Tribit betont.

Kostenlose Tribit-App personalisiert den Klang

Sollte man den Sound des Bluetooth-Lautsprechers noch weiter personalisieren wollen, stellt der Hersteller die hauseigene und kostenlose Tribit-App (App Store-Link) im deutschen App Store zur Verfügung, mit der sich der Lautsprecher individuell anpassen lässt. Nicht nur lässt sich der aktuelle Akkustatus einsehen, OTA-Firmware-Updates vornehmen und Einstellungen des Lautsprechers konfigurieren, sondern auch ein Equalizer mit sechs Voreinstellungen sowie einer benutzerdefinierten Ausrichtung verwenden.

Doch was wäre ein Artikel über einen Bluetooth-Lautsprecher ohne eine Einschätzung seines Klangs? Tribit bietet für die StormBox 2 mit einer Leistung von insgesamt 34 Watt über zwei 48-mm-Breitbandlautsprecher, die auf beiden Seiten der Box angebracht sind und so für einen 360-Sound sorgen sollen, gute Voraussetzungen.

Ich konnte mich in den letzten Wochen mit dem Lautsprecher durch einige musikalische Genres hören und war, ähnlich wie schon bei der kleineren StormBox Micro, erneut sehr begeistert vom kraftvollen, lebendigen Sound. Die Bässe sind kräftig, insbesondere bei Aktivierung der XBass-Funktion, aber überlagern die Hochtöne nicht so stark, dass viel verschluckt wird oder Details der Musik untergehen. Auch die Höhen selbst sind klar und stechen heraus. Bei einigen Songs lassen die Mitten etwas Präsenz vermissen, aber sollte man dies grundlegend als störend empfinden, lässt sich über den Equalizer noch nachsteuern.

Nutzung im Alltag & kleines Fazit

Auch im Alltag ist die Nutzung der Tribit StormBox 2 bequem und simpel: Die erste Kopplung ist schnell erledigt und erfolgt daraufhin bei jedem Einschalten binnen weniger Sekunden automatisch. Die insgesamt vier Buttons auf der Rückseite (An/Aus, Bluetooth, XBass, Stereo-Kopplung) haben einen guten und präzisen Druckpunkt, und sind zudem nach dem Einschalten beleuchtet – so findet man sie auch in dunklen Umgebungen gut. Sollte man die eigene Musik nicht über das verbundene Gerät steuern, helfen drei große Buttons auf der Vorderseite des Lautsprechers, die stark an das Design der Ultimate Ears Boom-Speaker erinnern. Anders als auf den Produktbildern sind die drei gummierten „+“, „O“ und „-“ Buttons allerdings nicht hellweiß, sondern eher grau, ebenso wie der Farbakzent an der Stofflasche zum Aufhängen.

Insgesamt hinterlässt die Tribit StormBox 2 bei mir einen sehr guten und zufriedenstellenden Eindruck: Das Design und die Materialqualität ist ansprechend, die Soundqualität für ein Gerät dieser Preisklasse überdurchschnittlich gut, die Akkulaufzeit ausreichend für einen Tag im Park oder am Pool, und die Bauweise dank IPX7-Zertifizierung und Kunststoff-Bumpern an den Rändern robust.

Derzeit gibt es die StormBox 2 sogar mit einem 15-prozentigen Rabatt zum Preis von 59,49 Euro bei Amazon zu kaufen – aber auch für den Standardpreis von 69,99 Euro macht man mit diesem Lautsprecher nichts verkehrt. Das bezeugen auch die Rezensionen bei Amazon: Im Schnitt gibt es sehr gute 4,5 Sterne für die StormBox 2. Solltet ihr euch für einen noch größeren und leistungsstärkeren Bluetooth-Lautsprecher interessieren, haben wir noch die Tribit StormBox Lava mit 80 Watt Leistung auf Lager, die wir auch demnächst im Detail vorstellen werden.