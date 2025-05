Das Wochenend-Gewinnspiel mit dem neuen Nuki Smart Lock Pro

Wenn ihr diese Zeilen lest, befinde ich mich gerade auf dem Rückweg von Graz nach Düsseldorf. Nach meinem Besuch im Hauptquartier von Nuki habe ich mich noch an einem Schreibtisch versteckt, gewartet, bis sich alle Mitarbeitenden ins Wochenende verabschiedet haben, und dann ein paar Sachen für euch eingesackt.

Im Mittelpunkt steht natürlich das neue Nuki Smart Lock Pro, das mit dem Ultra-Design ausgestattet ist, aber ohne Zylindertausch ganz einfach an der Innenseite eurer Tür montiert werden kann. In Sachen Optik, Haptik und Schnelligkeit ist es das aktuell beste Smart Lock auf dem Markt.

Das Nuki Smart Lock Pro bietet euch Funktionen wie Auto-Unlock, Matter oder auch eine Fernsteuerung und kann per WiFi oder Thread in euer Smart Home eingebunden werden. Als praktisches Zubehör gibt es noch das Nuki Keypad 2 dazu, um die Tür von außen per Fingerabdruck oder Zahlenkombination öffnen zu können.

Verpackt wird das Ganze von mir nicht nur in einem Karton, sondern auch in einem exklusiven Nuki-Stoffbeutel. Und als kleine Überraschung gibt es noch ein wenig Nuki-Schokolade und eine Nuki-Trinkflasche mit dazu. Das sind drei coole Geschenke, die man definitiv nicht einfach so bekommt.

Alle wichtigen Details rund um das Nuki Smart Lock Pro und das Nuki Keypad 2 könnt ihr direkt auf der Webseite von Nuki nachlesen.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Da in der kommenden Woche der 10. Geburtstag von Nuki ansteht, läuft das Wochenend-Gewinnspiel dieses Mal ausnahmsweise etwas länger. Teilnahmeschluss ist am Freitag, dem 16. Mai, um 18:00 Uhr. Zur Teilnahme müsst ihr eine E-Mail mit der Antwort auf folgende Frage als Betreff an gewinnspiel@appgefahren.de senden.

Welche beiden Brüder haben das Nuki Smart Lock erfunden?

Peter & Klaus

Andreas & Gernot

Martin & Jürgen

Die Gewinnerin oder den Gewinner des coolen Nuki-Pakets werden wir im kommenden Gewinnspiel am nächsten Freitag bekannt geben. Wir wünschen euch viel Spaß!