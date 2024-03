Nuki Keypad 2 im Langzeit-Test: Erweiterung für das Smart Lock

Falls ihr ein Nuki Smart Lock im Einsatz habt und schon länger über die Anschaffung von Zubehör nachgedacht habt, dann gibt es gute Nachrichten: Mit dem Gutscheincode NUKI15MATTER bekommt ihr derzeit wieder 15 Prozent Rabatt auf alle Produkte aus dem Nuki-Shop. Das ist vor allem beim selten reduzierten Zubehör eine spannende Sache – und wir wollen euch bei dieser Gelegenheit noch einmal mit unseren Erfahrungen rund um das Nuki Keypad 2 versorgen.

Das Nuki Keypad der zweiten Generation ist bereits im November 2022 auf den Markt gekommen und ist bei uns mittlerweile an zwei Türen im Einsatz: Am Gartenhäuschen und auch an der Haustür. Normalerweise kostet das PIN-Eingabefeld inklusive Fingerabdrucksensor 159 Euro, durch den Gutschein könnt ihr den Preis auf 135,15 Euro (zum Shop) reduzieren.

Nuki Keypad 2: Warum überhaupt ein zusätzliches Zubehör?

Natürlich kann man das Nuki Smart Lock auch gänzlich ohne Zubehör verwenden. Immerhin ist es mit der App-Anbindung und Funktionen wie dem Auto-Unlock ja schon ziemlich smart. Und auch wenn ich den Auto-Unlock und die von alleine öffnende Tür sehr zu schätzen weiß, gibt es bei uns Zuhause doch einige Fälle, in denen der Auto-Unlock nicht gewünscht ist.

Da wäre beispielsweise unser Gartenhäuschen, in dem ich mein Fahrrad abstelle. Diese Tür öffne ich unter der Woche mindestens zwei Mal, allerdings wäre der Auto-Unlock hier sehr unpraktisch – denn ich komme ja nicht jedes Mal mit dem Fahrrad nach Hause, sondern gehe viel öfter direkt zur Haustür. Ebenfalls praktisch ist das Keypad, wenn die Kinder im Garten irgendein Spielzeug benötigen – dann kann man die Tür einfach so aufschließen, ohne extra einen Schlüssel holen zu müssen.

Und auch das Nuki Keypad 2 an unserer Haustür wird regelmäßig genutzt, allerdings von meiner Frau. Sie möchte den Auto-Unlock in Verbindung mit ihrem iPhone nicht aktivieren und nutzt das Keypad als einfache Schlüssel-Alternative. Und auch ich nutze den Fingerabdrucksensor immer mal wieder, im Prinzip immer dann, wenn ich mich nicht weit genug von zuhause entfernt habe, um den Auto-Unlock scharf zu schalten.

Was ist eigentlich mit Apple Home Key?

Apple bietet mit Home Key ja mittlerweile auch einen digitalen Schlüssel, um eine Tür öffnen zu können – das Nuki Smart Lock und auch das Keypad 2 unterstützen diese Funktion nicht. Habe ich sie bisher vermisst? Nicht wirklich.

Im Prinzip könnt ihr euch Home Key ein bisschen wie Apple Pay vorstellen. Mit einem doppelten Tastendruck aktiviert ihr das Wallet auf eurem iPhone oder eurer Apple Watch und haltet es dann an das Lesegerät, also etwa das Keypad an der Haustür. Für mich ist das umständlicher als einfach nur den Finger auf den Sensor zu legen.

Und der Fingerabdrucksensor funktioniert schon ziemlich zuverlässig. Einzig wenn er feucht ist, beispielsweise durch Tau in den Morgenstunden, dann klappt es nicht wirklich gut – aber das ist ja ein bisschen so wie in der Zeit, als es noch kein Face ID gab. Touch ID auf dem iPhone hat auch nie mit nassen Fingern funktioniert. Mittlerweile kann ich sehr gut einschätzen, wann der Sensor des Nuki Keypad 2 nicht funktioniert – und geben dann eben schnell den sechsstelligen PIN ein.

Auch für Gäste und Kinder eine praktische Sache

In der Nuki-App könnt ihr bis zu 20 Fingerabdrücke und 200 Zugangscodes einrichten, natürlich auch mit zeitlichen Beschränkungen. Wir haben beispielsweise die Finger unserer Eltern in der Nuki-App hinterlegt, so dass diese in mehr oder weniger großen Notfällen jederzeit ins Haus kommen. Für andere Personen gibt es einen Zugang per Code, den man auch mal eben von unterwegs aus erstellen kann, wenn das Nuki Smart Lock über einen Fernzugriff verfügt. Sämtliche Codes und Fingerabdrücke können auch jederzeit wieder in der App gelöscht werden.

Praktisch stelle ich mir den Sensor auch für Kinder im Grundschulalter vor, die so einfach ohne Schlüssel die Haustür öffnen können. Alternativ bietet sich hier natürlich auch der Nuki Fob an, auf den ihr derzeit ebenfalls 15 Prozent Rabatt bekommt.

Ebenfalls eine praktische Sache: Mit der „Zurück“-Taste, mit der man Fehleingaben korrigieren kann, kann man das Smart Lock auf Wunsch auch sperren. Nutze ich immer mal wieder, wenn ich zuvor beim Herausgehen vergessen habe, die Lock’n’Go-Funktion am Nuki selbst zu aktiveren.

Nuki Keypad 2 ist mit fast allen Nuki Smart Locks kompatibel

Das Nuki Keypad 2 ist abgesehen von der ersten Generation mit allen Smart Locks von Nuki kompatibel, also auch mit dem bereits Ende 2018 erschienenen Nuki Smart Lock der zweiten Generation.

Die Montage erfolgt einfach per Klebestreifen und die vier AAA-Batterien sorgen für mindestens zwölf Monate Betrieb. Sollten die Batterien ein Ausschlusskriterium für euch sein, könnt ihr alternativ zum fest verbauten und verdrahteten Nuki Keypad 2 Pro greifen. Und falls euch das Keypad tatsächlich mal gestohlen werden sollte, ist das auch kein Problem: Sendet man Verlustanzeige der Polizei und den Kaufbeleg ein, liefert Nuki einen kostenfreien Ersatz.

Abgesehen von den „Problemen“ des Sensors bei Morgentau haben wir in mittlerweile eineinhalb Jahren keine Probleme mit dem Nuki Keypad 2 feststellen können. Der einzige Kritikpunkt ist vielleicht der Preis, denn mit 159 Euro ist das Zubehör fast so teuer wie das smarte Schloss selbst. Aber immerhin könnt ihr mit dem Gutschein NUKI15MATTER ja derzeit 15 Prozent sparen.