Fortnite von Epic Games: Rückkehr in den App Store in Kürze

Vor fast vier Jahren, im August 2020, ist Fortnite aus dem App Store geflogen. Damals hatte man für In-App-Käufe einen alternativen Zahlungsweg vorbei am App Store integriert, was Apple natürlich gar nicht passte. Mittlerweile sieht die Welt anders aus, in Europa muss Apple genau so etwas mittlerweile erlauben. Und nach vier Jahren Pause steht Fortnite nun unmittelbar vor der Rückkehr.

„Fortnite wird schon bald auf iOS in der Europäischen Union zurückkehren, und der Epic Games Store wird weltweit für Android und iOS in der Europäischen Union verfügbar sein und allen Entwicklern großartige Konditionen bieten: eine Store-Gebühr von 12 Prozent für Zahlungen, die wir abwickeln, und 0 Prozent für Zahlungen von Dritten“, heißt es in einem Statement.

Ein konkretes Datum wird bisher nicht genannt, wir gehen aber nicht davon aus, dass „schon bald“ erst in zwei oder drei Monaten sein wird. Es ist vermutlich eine Frage von Tagen oder maximal Wochen. Dabei plant Epic Games nicht nur eine Rückkehr in den App Store, auch in alternativen Stores soll Fortnite ein neues Zuhause finden.

Epic Games lässt uns wissen: „Wir kündigen an, dass unsere mobilen Spiele für AltStore auf iOS in der EU verfügbar sein werden, und wir erwarten, dass wir bald die Unterstützung für mindestens zwei weitere Drittanbieter-Stores ankündigen werden.“

Ich oute mich an dieser Stelle auch mal: Bisher habe ich keine Sekunde Fortnite gespielt. Sobald das Spiel wieder für das iPhone verfügbar ist, werde ich es aber zumindest mal ausprobieren…