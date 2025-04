Sparkassen-App: Updates bringen Inkognito-Modus und verbesserten Zugang zum Online-Banking

Die Sparkassen-App (App-Store-Link) hat in den letzten Woche verschiedene Updates bekommen, in denen neue Funktionen eingeführt haben, wie ein Inkognito-Modus, mit dem ihr die Anzeige der gebuchten Beträge und des Saldos an- und ausschalten könnt, sowie einen verbesserten Zugang zum Online-Banking. Zumindest in meinem Fall hat sich seit dem Update vor einer Woche aber auch ein kleiner Bug dazugesellt.

Die Sparkassen-App könnt ihr kostenlos im App Store laden und euch dann mit euren Zugangsdaten einloggen, die ihr auch von eurem Online-Banking kennt. Zusätzlich könnt ihr den Login über FaceID beschleunigen.

Mit dem Update auf Version 7.1.X (aktuell ist 7.1.3) wurde der Zugang zum mobilen Banking noch einmal optimiert und die Startseite dafür überarbeitet, sodass auch Menschen, die über eine eingeschränkte Sicht verfügen, die App auch ohne fremde Hilfe nutzen können sollen. So werden jetzt die Bedienelemente stärker hervorgehoben, Voice-Over an mehreren Stellen verfügbar gemacht und die Möglichkeit eingebunden, eine externe Tatstatur anzuschließen und die App darüber zu steuern.

Mittels des neuen Inkognito-Modus will die Sparkasse euch weitere Möglichkeiten zum Schutz eurer Privatsphäre bieten und ermöglicht euch ab sofort, die Anzeige von Buchungsbeträgen und Kontosaldo mit dem einfachen Tippen auf ein Auge-Symbol ein- und auszuschalten.

Zudem findet sich nun auch die Zahlungsmethode „Wero“ nun als Schnelleinstieg auf der Startseite, sodass ihr bequem Zahlungen von Handy zu Handy ohne IBAN, sondern per Handynummer. Die Schnelleinstiegs-Leiste lässt sich euren Wünschen entsprechend anpassen.

Ein kleiner Bug verlangt noch nach einem Fix

Updates kommen ja oftmals auch mit kleinen Bugs. So auch das der Sparkassen-App. Seit ich auf Version 7.1.2 upgedatet habe, bekomme ich bei jedem Login einen Dialog angezeigt, auf dem es heißt „FaceID geändert – Geben Sie ihr App-Passwort ein, um die Änderungen zu bestätigen“. Beim ersten Mal dachte ich natürlich, ich wurde gehakt. Doch FaceID funktioniert ganz normal und sogar zur Eingabe meines App-Passworts kann ich FaceID nutzen, um auf meine Passwörter-App zuzugreifen. Ich gehe also davon aus, dass es sich hierbei um einen Bug handelt. Leider brachte bisher auch das Update auf 7.1.3 bisher keine Lösung. Ich hoffe also auf 7.1.4.

Habt ihr das gleiche Problem, wie ich?

Die aktuelle Version der Sparkassen-App könnt ihr kostenlos im App Store laden. Ihr benötigt iOS 16.0 oder neuer.