Rail Rescue: Kostenlos spielbares Schienen-Puzzle im Stil von Railbound

Wer bei der aktuellen Wärme lieber drinnen bleibt und etwas Abwechslung in Form eines Casual-Puzzles sucht, kann sich das neue Rail Rescue: Puzzle Lines genauer ansehen. Dahinter steckt das Indie-Entwicklerteam von Infinity Games, das sich bereits für die minimalistischen Puzzle-Games Infinity Loop und Energy verantwortlich zeigte.

Rail Rescue (App Store-Link) lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt zur Installation auf dem Gerät mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer sowie rund 309 MB an freiem Speicherplatz. Auch wenn im App Store von einer deutschen Lokalisierung die Rede ist, konnte ich Rail Rescue bisher nur in englischer Sprache spielen. Auch in den Einstellungen gibt es keine Möglichkeit, die Sprache auszuwählen.

In Rail Rescue schlüpfen die Spieler und Spielerinnen in die Rolle eines Zugführers in einer Stadt, die auf den Kopf gestellt wurde. Während sich das Chaos in jedem Stadtteil ausbreitet, liegt es an einem selbst, Gleise zu zeichnen, gestrandete Freunde zu retten und die Ordnung wiederherzustellen – eine Strecke nach der anderen.

„Mit über 500 handgefertigten Levels zum Start kombiniert das Spiel Logikrätsel, lebendige Grafiken und fesselnde Charaktergeschichten zu einem unterhaltsamen, zugänglichen Erlebnis für alle Altersgruppen.“

Das berichtet dazu auch das Entwicklerteam. Vor dem Spielen der Level wichtig zu wissen: Jeder Zug hat seine eigene Farbe und jede Strecke ihren eigenen Verlauf. Wenn man die falsche Linie überquert, riskiert man einen Unfall. Es heißt also, vorauszudenken, sich schnell anzupassen und ruhig zu bleiben, um die Stadt wiederherstellen zu können. Letzteres geschieht über das Einsammeln von Sternen, die man beim erfolgreichen Absolvieren der Level geschenkt bekommt.

Gameplay mit starken Anleihen an den Indie-Hit Railbound

Das Gameplay erinnert stark an den Indie-Hit Railbound, den wir euch auch bereits im Herbst 2022 nach dem Release vorgestellt haben. Auch in Rail Rescue hat man einen Weg aus Schienenelementen einzuzeichnen, um die Lok von ihrem Ausgangspunkt zum Ziel zu bringen. Die Level werden dabei immer anspruchsvoller und enthalten bald auch mehrere Züge, Hindernisse und spezielle Schienenelemente wie Tunnel, die mehrfach befahren werden können.

Zur Finanzierung setzt das Team von Infinity Games aus Lissabon in Portugal bei ihrer Neuentscheidung leider auf das mittlerweile bekannte Freemium-Prinzip, das einige In-App-Käufe für Verbrauchsmaterialien, zum Schalten von Werbefreiheit und zum Einsatz von Lösungshinweisen bereit hält.

Zumindest in den ersten Leveln merkt man von diesem Prinzip noch nichts, allerdings ist bei über 500 verfügbaren Leveln im Spiel langfristig davon auszugehen, dass der Einsatz von echtem Geld forciert wird. Wer das Gameplay von Puzzles wie Rail Rescue schätzt, aber auf ein Free-to-Play-Mechanismus verzichten möchte, sollte sich das liebevoll gestaltete Railbound (App Store-Link) einmal näher ansehen. Aktuell zum Preis von 5,99 Euro für iPhones und iPads erhältlich, wird hier auf jegliche Werbung, In-App-Käufe oder Abos verzichtet.