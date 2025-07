Statik TireHero: Praktisches Multitool zum Reifen aufpumpen und Laden von Geräten

Sommerzeit ist Ferienzeit, und damit auch für viele Menschen die Gelegenheit, mit dem Fahrrad auf große Tour zu gehen, oder sich beim Camping zu entspannen. Für solche und ähnliche Zwecke hat das Unternehmen Statik das Produkt TireHero vorgestellt, das eine praktische Kombination aus kabelloser Luftpumpe, Powerbank und Taschenlampe ist.

„Die Statik TireHero Wireless Air Pump liefert präzisen Luftdruck ohne Umwege über die Tankstelle – ganz ohne Kabel. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 6.000 mAh Batterie erreicht die Pumpe einen Druck von bis zu 150 PSI (circa 10,3 bar). Neben verschiedenen Modi und integrierter LED-Anzeige über den Druckwert sowie den Akkustatus, begeistert zudem die zusätzliche USB-C auf USB-A Powerbank-Funktion und LED-Taschenlampe des TireHeros. Der kompakte Aufbau, das durchdachte Zubehör und die einfache Bedienung machen das Gerät zur praktischen All-in-One-Lösung für mehr Unabhängigkeit unterwegs.“

So wird zur TireHero in einer Pressemitteilung berichtet. Das Multitool lässt sich bequem im Handschuhfach, Rucksack oder in der Reisetasche platzieren und intuitiv intuitiv bedienen. Das Gerät selbst ist über USB-C bequem aufladbar und liefert passendes Zubehör gleich mit – darunter Ventiladapter für nahezu alle gängigen Reifen- und Balltypen. Die integrierte LED-Taschenlampe verbessert die Sicht bei Dunkelheit, während die Powerbank-Funktion zusätzlichen Nutzen im Alltag schafft.

6.000 mAh-Akku und Gewicht von 567 Gramm

Die Nutzung der Statik TireHero erfolgt dank des integrierten 6.000 mAh Lithium-Ionen-Akkus komplett kabellos und eignet sich nicht nur für Fahrräder, sondern auch für Autos, Motorräder und Roller. Das Gerät liefert bis zu 150 PSI (etwa 10,3 bar) Druckleistung für ein schnelles und effizientes Aufpumpen, und die integrierte Powerbank-Funktion setzt auf einen USB-C-Ladeeingang mit 5 Volt/2 Ampere.

Die Statik TireHero verfügt über insgesamt voreingestellte Druckmodi für Auto, Motorrad, Fahrrad und Ball sowie eine digitale LED-Anzeige für eine exakte Druckkontrolle und Akkustatus. Als zusätzliches Gimmick hat der Hersteller auch noch eine LED-Taschenlampe für eine bessere Sicht bei Notfällen oder Dunkelheit verbaut. Im Betrieb kommt die TireHero auf eine Geräuschentwicklung von 75 Dezibel. Mit einem Gewicht von 567 Gramm und Maßen von 15,5 x 6,1 x 4,1 cm passt das Gadget perfekt in jede Radtasche oder das Handschuhfach im Auto.

Im Lieferumfang der Statik TireHero enthalten ist neben der kabellosen Luftpumpe auch ein Schrader-Ventilaufsatz (AirHorse), ein Presta-Ventiladapter, ein Ballnadeladapter, ein Universaladapter, ein USB-C-auf-USB-A-Kabel, eine Aufbewahrungstasche und ein Benutzerhandbuch. Das Multitool für Reisen, Camping und Notfälle kann gegenwärtig zu einem Preis von 49,90 Euro bei TechnikDirekt zuzüglich Versandkosten in Höhe von 5,99 Euro bei einem Standard-Paketversand bestellt werden.