Mammotion Luba Mini AWD: Mähroboter mit Solid-State-LiDAR jetzt vorbestellbar

Mähroboter für den eigenen Garten erfreuen sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit. Die dahinter stehenden Technologien werden zudem kontinuierlich weiterentwickelt, so dass das autonome Mähen des Rasens wartungsärmer, intelligenter und präziser erfolgt. Die bekannte Marke Mammotion hat nun mit dem Luba Mini AWD LiDAR einen neuen Mähroboter präsentiert, der das weltweit erste Modell mit Solid-State-LiDAR-Technologie ist.

Das kompakte Allradmodell ist spezialisiert auf kleinere und komplexe Rasenflächen und funktioniert komplett ohne RTK-Station oder Begrenzungskabel, was die Einrichtungszeit auf nur wenige Minuten beschränken soll. Der Luba Mini AWD LiDAR ist geeignet für Gärten mit bis zu 1.500 m² Fläche und kommt aufgrund des Allradantriebs und der neuen 3D-LiDAR-Objekterkennung problemlos mit komplizierten Layouts, schattigen Bereichen und engen Passagen klar.

Solid-State-LiDAR arbeitet ohne mechanische Teile

Doch was ist eigentlich Solid-State-LiDAR? Im Gegensatz zu herkömmlichen LiDAR-Systemen mit beweglichen Spiegeln oder rotierenden Komponenten arbeitet ein Solid-State-LiDAR-System vollständig ohne mechanische Teile. Dadurch ist es nicht nur robuster und wartungsärmer, sondern auch kompakter und energieeffizienter. Die Technologie ermöglicht eine schnelle und präzise Erfassung der Umgebung in 3D – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder auf engem Raum – und ist ideal für den Einsatz in autonomen Robotern wie dem Luba mini.

Der 144-Strahl LiDAR im Mammotion Luba Mini AWD LiDAR erzeugt bis zu 200.000 Referenz-Punkte pro Sekunde und erstellt auf deren Basis in Echtzeit detaillierte 3D-Karten mit zentimetergenauer Präzision – selbst unter Bäumen oder bei gestörtem Signal – und ermöglicht so eine genaue Navigation. Ein Laser bietet eine millimetergenaue räumliche Wahrnehmung, auch bei schwachem Licht oder in komplexen Gärten. Mit einer Reichweite von 75 Metern erkennt das System zuverlässig Haustiere, wenig reflektierende Spielzeuge oder andere Objekte aus großer Entfernung.

Kartenbasierte Navigation ohne Begrenzungskabel

Zudem setzt der Luba Mini AWD LiDAR auf eine kartenbasierte Navigation ohne Begrenzungskabel. Eine aufwändige Installation entfällt komplett, so dass das Mähen nach dem Auspacken in wenigen Minuten erfolgen kann. Darüber hinaus bewältigt der Allradantrieb (AWD) des Mähroboters mühelos Steigungen von bis zu 80 Prozent und ist damit ideal für Hanglagen, Gärten mit Terrassen und unebenes Gelände geeignet. Der Antrieb bietet optimalen Grip auf lockerem Boden und schützt den Rasen vor Reifenschäden. Nutzer haben die Möglichkeit, bis zu 20 verschiedene Zonen oder gesonderte Rasenflächen zu verwalten. Per Knopfdruck können sie zwischen den einzelnen Zonen wechseln und so die Übersicht bewahren.

Nach der offiziellen Vorstellung auf der spoga+gafa-Messe in Köln startet der Vorverkauf des neuen Mammotion Luba Mini AWD LiDAR in der Europäischen Union am heutigen 30. Juni 2025. Der Roboter wird exklusiv über den Mammotion-Shop und Amazon zu einem Preis von 2.299 Euro verfügbar gemacht.