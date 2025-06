BopQuiz: Musikquiz-App bekommt per Update neuen Spielmodus spendiert

Wenn ich mich mit dem Freundeskreis treffe, kommt auf meinem Fernseher gerne einmal die Nintendo Switch-Version des Musikquiz-Spiels SongPop Party zum Einsatz, das auch in einer Variante für Apple Arcade (App Store-Link) verfügbar ist. Fans des Musikquiz-Genres können unter iOS und iPadOS seit Februar dieses Jahres auch eine weitere App aus dem gleichen Segment nutzen, die von einem deutschen Indie-Entwickler in den App Store gebracht wurde: BopQuiz.

BopQuiz (App Store-Link) entstammt der Feder von Malte Schoppe aus dem bayrischen Passau und lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Für die Installation der Anwendung wird neben iOS/iPadOS 15.4 bzw. macOS 12.3 auch mindestens 29 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit, die Vollversion der App kann über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 8,99 Euro freigeschaltet werden.

Zum Spielen von BopQuiz benötigt es ein aktives Apple Music-Abo, um auf die große Musikbibliothek des Streamingdienstes zugreifen zu können. Beim Spielen von BopQuiz hört man einen Songausschnitt und hat dann in einem Multiple-Choice-Modus die Möglichkeit, aus insgesamt vier Antworten die richtige auszuwählen. Dabei heißt es nicht nur richtig zu liegen, sondern auch schnell zu sein, da die Zeit sich ebenfalls auf das Ranking auswirkt. Spieler und Spielerinnen treten zudem in verschiedenen Herausforderungen gegen andere Musikfans aus der ganzen Welt an und können sich in zahlreichen Apple Music-Playlists beweisen.

BopQuiz stellt neben einem lokalen Single-Player-Modus auch einen zeitversetzten Modus an, der an Spiele wie Quizduell erinnert: Hier spielen zwei Personen rundenbasiert gegeneinander, die sich mit der Auswahl der Playlists und dem Raten der Songs abwechseln. Auch ein lokaler Multiplayer-Modus ist mit an Bord, in dem man mit mehreren Personen auf einem Gerät spielen kann: Hier hört man einen Song und drückt den Buzzer, wenn man ihn erkannt hat.

Neuer persönlicher Bereich und direktes Hinzufügen zur Playlist

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 1.5.23 und den kurz davor erschienenen Aktualisierungen auf v1.5.2x hat der Entwickler einige Neuerungen in seine Musikquiz-App integriert. Das Update auf v1.5.2 hält beispielsweise ein neues Tagesquiz bereit, das über eine persönliche Auswahl verfügt und die Spieler und Spielerinnen bei Erfolg mit einem schönen Gemälde in der Bestenliste verewigt. Auf vielfachen Wunsch können zudem Songs jetzt direkt zur Playlist hinzugefügt werden, und nicht nur wie bisher zur Mediathek. In der Hauptansicht gibt es darüber hinaus mit v1.5.2 eine kurze Frage nach der eigenen Altersgruppe, um dem Entwickler zu helfen, das BopQuiz-Publikum besser verstehen zu können.

Das neueste Update auf Version 1.5.23 vom 25. Juni hat nun auch einen weiteren Spielmodus erhalten. Dieser Modus heißt „Bople“: Man versucht, einen Song in nur einer Sekunde zu erraten, kann sich aber auch mehr Zeit gestatten, bis man definitiv richtig liegt. Ein neuer Bereich namens „Persönlicher Mix“ enthält ein eigenes Replay“ und persönliche Mixe von Apple Music – bereit zum Spielen. Zudem hat der Entwickler einige Bugs im DailyBop-Modus behoben und auch ein paar kleine Verbesserungen innerhalb der App umgesetzt.

Das Gameplay von BopQuiz erfolgt in der kostenlosen Version über ein Ticket-Prinzip: Für jedes Spiel muss man ein Ticket einlösen. Zum Start stehen zehn Tickets bereit, und an jedem Tag erhält man drei kostenlose Tickets dazu. Wer mehr spielen möchte, kann den Entwickler unterstützen und den In-App-Kauf in Höhe von 8,99 Euro tätigen, um unbegrenzten Zugang zu erhalten. Werbung wird in BopQuiz überhaupt nicht eingesetzt – ein sehr faires Prinzip vom Entwickler. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website, im App Store bekommt das Musikquiz im Durchschnitt sehr gute 4,7 Sterne spendiert.