Apple Music feiert sein zehnjähriges Jubiläum

Wie schnell die Zeit doch vergeht. Heute Nachmittag hat Apple im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt gegeben, das Apple Music sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Und das nicht irgendwie, denn es wird gleich ein neues Studio in Los Angeles eröffnet. „Das neue Studio ist mehr als nur ein Studio im herkömmlichen Sinn, es ist ein kreativer Campus, der das jahrzehntelange Engagement von Apple Music für hochwertigen Sound, authentisches Storytelling und Künstlererlebnisse widerspiegelt“, heißt es von Apple.

Die neuen Apple Music Studios in Los Angeles erstrecken sich auf drei Etagen und haben eine Fläche von mehr als 1.400 Quadratmetern. Dort gibt es unter anderem zwei hochmoderne Radiostudios mit 3D Audio-Wiedergabe und anpassbaren Setups, eine 370 Quadratmeter große Soundstage für Live-Auftritte, Multikamera-Aufnahmen, Fan-Events oder Filmvorführungen sowie einen speziellen 3D Audio-Mischraum , der mit einem 9.2.4 PMC-Lautsprechersystem für Soundproduktionen der nächsten Generation ausgestattet ist. Darüber hinaus gibt es ein Foto- und Social Media-Labor, einen Schnittraum und einen Green Room sowie Isolationskabinen für Songwriting, Podcasting oder Einzelinterviews.

Ab heute strahlt Apple Music Radio zudem ein Sonderprogramm aus, das ab Dienstag einen speziellen Countdown mit den 500 meistgestreamten Songs der letzten zehn Jahre startet. Man kann an jedem Tag 100 Songs hören und am 5. Juli werden dann die Top 100 der meistgestreamten Songs aller Zeiten von Apple Music bekannt gegeben. Im Anschluss steht die vollständige Playlist 10 Years of Apple Music: Top Songs zum Streamen zur Verfügung.

Und bei mir läuft immer noch Spotify

Für unsere appgefahren-Familie haben wir ein Apple One Abo, unter anderem auch für den zusätzlichen iCloud-Speicherplatz oder Apple Arcade. Auch Apple Music ist ein Teil von Apple One und ich könnte es also einfach so nutzen. Trotzdem bin ich weiterhin bei Spotify unterwegs, für das ich sogar monatlich bezahle. Warum und wieso? Ich finde mich auf Spotify bedeutend besser zurecht und finde die Oberfläche gelungener. Was die Auswahl angeht, gibt es auf den Plattformen ja kaum noch Unterschiede. Wie sieht es denn bei euch aus? Hört ihr eure Musik über Apple Music, Spotify oder einen ganz anderen Dienst?

Fotos: Apple